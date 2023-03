Ivana Selakov otkrila kad i kako je upoznala Cecu: UŠLA SAM U NJENU KUĆU I UVERILA SE U ONO ŠTO SAM VEĆ ZNALA!

Ostalo je istorija...

Pevačica Ivana Selakov, prilikom gostovanja u jednoj emisiji govorila je o poznatim i manje poznatim detaljima iz svog privatnog života.

Zahvaljujući zavidnim vokalnim sposobnostima, popularnost je stekla sarađujući sa našim poznatim pevačima, a veliki uspon u njenoj karijeri počeo je nakon saradnje sa Marijom Šerifović i njene pobede na "Evroviziji" u Helsinkiju.

Sa Darkom Radovanovićem snimila je mega hit "Ako je do mene", koji ju je popeo na sam vrh omiljenih pevačica mnogih.

Pevačica se sa Svetlanom Cecom Ražnatović upoznala 2006. godine, kada joj je pevala prateće vokale na "Ušću 1".

- Tražile su se devojke za bend i prateće vokale za "Ušće jedan", ali i za tu turneju. Mene je konkretno preporučio Boki klavijaturista. Došla sam zajedno sa Jelenom na audiciju kod Cece u kuću. Tu su bile probe sa bendom - priseća se Ivana Selakov.

- Ja sam trebala da spremim pesme, to sam i uradila i Ceca se oduševila. Ostalo je istorija. Mislim da sam je tada prvi put videla. Od starta mi je delovala preprirodno, normalno, jako ljubazna, jako normalna. Ja sam negde i mislila da je ona takva, ali me je tada samo uverila u to - otkrila je Ivana.

Na pitanje voditelja, kakav je osećaj pevati pred 100.000 ljudi, Ivana je rekla:

- Imala sam sreću da budem deo ogromnih manifestacjia poput Eurosonga, pevala sam kao deo predgrupe "Rolingstounsa" na Jazu, ali koncert sa Cecom je nešto što se nikad ne zaboravlja. To je samo tepih bez kraja. Meni će on zauvek ostati u sećanju kao jedan od najvećih spektakla kod nas.

Autor: Pink.rs