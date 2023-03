'BILO JE TO U VREMENU KADA JE LJUBAV MIRISALA U VAZDUHU' Lepa Brena evocirala uspomene, pa se prisetila perioda od pre 30 godina - DESILA JOJ SE NEVEROVATNA STVAR! (FOTO)

Pevačica Lepa Brena sa pravom već decenijama nosi titulu najveće jugoslovenske zvezde.

Ona je sada evocirala uspomene, i na svom Instagram profilu je podelila fotografiju nastalu pre više od 30. godina.

-Bilo je to u vremenu kada je ljubav mirisala u vazduhu, tada se pesma bez stajanja čula čak 31 dan! Dragi moji, u februaru i martu 1987. godine oborili smo najveći rekord na području bivše Jugoslavije, kada smo Slatki Greh, naš tadašnji menadžer Raka Đokić i ja imali 31 uzastopni koncert na jednom mestu! I to, do tog momenta,niko nikad nije uradio – napisala je Brena i nastavila:



-Nije neko čudo da smo pevali više dana nego Sylvie Vantan i Yves Montand u Pariskoj Olympiji, jer ipak smo mi Jugosloveni živeli u jednom okruženju punom ljubavi i duše i to smo razmenjivali jedni sa drugima – napisala je ona na svom Instagram nalogu.

Autor: Pink.rs