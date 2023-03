VOJAŽ JE GLAVNI RAZLOG ANIMOZITETA?! Breskvica javno ismejala Zeru, snimak govori više od hiljadu reči (VIDEO)

Na društvenim mrežama se pojavio snimak u kojem Breskvica imitira svoju koleginicu Zeru, a mnogi smatraju da je to namerno uradila jer joj smeta što je pevačica bliska sa njenim bivšim momkom Vojažom.

Javnost već danima ne prestaje da interesuje odnos između mladih koleginica, Anđele Ignjatović Breskvice i Marine Perezerović Zere. Njih sve su u par navrata isticale da među njima nema nesuglasica, ali čini se da je realnost drugačija.

Zera je veoma bliska sa pevačem Mihajlom Veruovićem Vojažem, koji je bio u dugoj romansi sa Anđelom, pa se nagađa da je to jedan od razloga njihovog neslaganja. Breskvica je pre dva dana objavila prvi ženski duet i to sa Teodorom Džehverović, a kada je najavljivala numeru, jedna opaska privukla je veliku pažnju javnosti. Istakla je da sledi najjača pesma do sada, nakon čega je rekla "'hajmo" i to istim tonalitetom koji je Zera izgovorila na nastupu na MAC-u.

Najveći fanovi su to primetili i odmah su spojili snimke, smatrajući da je Anđela na ovaj način prozvala svoju koleginicu.

Autor: pink.rs