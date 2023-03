Dejan otkrio da je već ČETIRI GODINE u Islamu, njoj HODŽA nije dao da sahrani svog oca, a evo ko se još ODREKAO svoje vere!

Dejan Dragojević šokirao je javnost kada je javno priznao da je promenio veru i iz pravoslavlja prešao u islam.

Promena vere na našim prostorima uvek je bila pod lupom javnosti. Dejan nije jedini koji se odrekao vere na našoj javnoj sceni.

Sinan Sakić

Pokojni pevač Sinan Sakić, iako rođen kao musliman, jedan od prvih koji je pronašao svoj duhovni mir u drugoj veri. U Indiju je često odlazio sa suprugom Sabinom, što zbog ćerke koja je tamo studirala, što zbog želje da uživaju u njihovom načinu života. Sinan i Sabina su u Indiji upoznali i duhovnog vođu Sai Babu, te su boravili u njegovom hramu. Meditacije su ih opuštale i smirivale. Sakići su prvi put otišli u Indiju 1996. godine, kada je njihov sin Alen imao teške opekotine. Tvrdili su da im je upravo indijski duhovni vođa mnogo pomogao kod ovog problema. Sinan je često govorio da ga je budizam veoma zainteresovao.

Amir Rešić Nino

Na estradi najpoznatija ličnost koja je čak dva puta navodno menjala veru bio je pokojni folk pevač Amir Rešić poznatiji kao Nino. Navodno je sa islama sredinom 90-ih na vrhuncu slave prešao na hrišćanstvo i uzeo ime Nikola. U pravoslavlju je navodno ostao do 2004. godine kada se ponovo vratio u islam. Nino je preminuo 2007. godine.

Lepa Brena

Među onima koji su promenili veroispovest je bila i Fahreta Živojinović nadaleko poznatija kao Lepa Brena koja je islam zamenila pravoslavljem, a na krštenju dobila ime Jelena. Lepa Brena nikada nije želela da komentariše razlog za ovakav korak, ali se pridržavala svih pravoslavnih pravila i zajedno sa porodicom slavi Svetog arhangela Mihaila.

Seka Aleksić

Seka Aleksić je dete mešovitog braka. Seka Aleksić danas ne krije da je ponosna pravoslavka, redovno ide u crkvu, posećuje manastire, i s ponosom slavi slavu, kao i pravoslavni Božić i Uskrs.

Nada Topčagić

Nada Topčagić dolazi iz muslimanske porodice iz Modrič.

"Meni tadašnji hodža nije dozvolio da sahranim oca kako ja želim, već pod njihovim uslovima i cenama. To je tada za mene bilo neprihvatljivo, a kako sam čula, oni su imali dil sa kamenorezačkom radnjom. Ja i ne znam gde je moj otac tačno sahranjen, orijentisala sam se ranije po četiri šljive, kojih danas više nema. Ime nikada nisam menjala, kada sam ja rođena, u selu su bile svega tri ili četiri Nade. Meni jesu roditelji bili muslimani, ali roditelje nisam mogla da biram, veru sam promenila”, kazala je Nada.

Indira Radić

Indira Radić, dete iz bosanskog mešovitog braka, rođena u Doboju, takođe je menjala veru. Ona je danas ponosna pravoslavka, a snimila je i pesmu “Srpkinja je mene majka rodila”.

Emir Kusturica

Emir Kusturica je kršten 6. maja 2015. godine u pravoslavnom manastiru Savina, nedaleko od Herceg Novog. Uzeo je ime Nemanja. On je kasnije izjavio da mu je otac bio ateista i uvek se deklarisao kao Srbin. Njegov otac Murat Kusturica je bio novinar zaposlen u Sekretarijatu informisanja Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine (SRBiH), a majka Senka Numanović je radila kao sekretar u sudu. Priznao je da su mu preci 250 godina bili muslimani, ali su pre toga bili pravoslavni hrišćani. On je dodao da su morali da prihvate islam kako bi preživeli, jer su u to vreme Turci vladali ovim prostorima. Do tog saznanja došao je proučavajući razne knjige, a utvrdio je da je njegova porodica srpska i da mu je stoga vrlo važno kada umre da se zna ko je bio.

Bojan Tomović

Pevač Bojan Tomović se na javnoj sceni pojavio 2005. godine, a svojim hitovima oduševio je javnost. Predviđali su mu veliku karijeru, ali godinama je nizao probleme, promenio je veru, oboleo pa i pretio samoubistvom.

U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač tada.

Međutim, brzo se predomislio jer je smatrao da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik. I o tome je obavestio javnost.

Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.

Svetske zvezde koje su promenile veru

Trend promene vere je već decenijama postao sasvim normalna stvar među svetskim zvezdama. Najčuveniji bokser svih vremena za koga mnogi tvrde i da je najveća sportska zvezda XX veka, Muhamed Ali, u istoriju je ušao zahvaljujući neverovatnoj tehnici boksa i njenim rezultatima, ali i kao ličnost koja je javno priznala da je prešla u islam i postala njegov veliki propagator. Rođen kao Kasijus Klej i odgajan u hrišćanskom duhu, talentovani bokser je jednom prilikom u Harlemu čuo propoved nekog od sledbenika Elijaha Muhameda, a on mu je kasnije dao ime Muhamed Ali.

Njegovim stopama krenuo je i Majk Tajson, još jedna bokserska legenda. On je prešao u islam tokom izdržavanja zatvorske kazne od 1992. do 1995.godine. jegovo drugo ime je Malik Abdul Aziz.

Tom Kruz

Holivudski superstar Tom Kruz najpoznatiji je sledbenik i glasnogovornik sajentologije, a zanimljivo je da je njegova majka bila katolik i da je on jedno vreme ozbiljno želeo da postane sveštenik, ali ga je gluma odvukla na drugu stranu. Na spisku poznatih sajentologa su i Dastin Hofman, Džon Travolta, Keli Preston, Oliver Stoun, Lari King, Liza Mari Prisli, Džulijet Luis, Džejson Li, Pičis Geldof…

Džulija Roberts

Glumica Džulija Roberts izjavila je da je cela njena porodica prihvatila hinduizam posle filma “Jedi, moli, voli” u kome je igrala glavnu ulogu, i objasnila je kako ju je iskustvo potpuno promenilo. Džulija je predan vernik, a njen kolega Ričard Gir se još u svojim dvadesetim godina zainteresovao za budizam, iako je odgajan je u duhu Metodističke crkve.

Autor: N.Ž.