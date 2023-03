ŽESTOKO U PORODICI LAZIĆ ZBOG NOVE SNAJKE KATARINE! Branka očajna: Sve je njeno maslo, sluša je kao da NEMA MOZGA!

Katarina, nova supruga Darka Lazića, unela je razdor u pevačevu porodicu, pa je zbog nje folker već duže vreme u lošim odnosima s majkom Brankom i bratom Draganom. Ne javlja im se, niti odlazi u rodni Brestač, a informacije o njemu dobijaju iz medija.

Ovo je za medije rekla Darkova majka Branka, koja je jako razočarana u poteze svog sina, za šta najviše krivi novu snajku.

Ne znam šta mi je sa sinom, niti gde je, niti kako je posle te nove operacije. Meni on već mesecima ništa ne priča, a i ne javlja se danima. Ova operacija mu nije trebala. Smanjio je kilažu i trenirao je, super je izgledao... Kakve sad crne operacije? Jako me je sve to nasekiralo, pod velikim sam stresom otkad sam to čula. Bilo mi je i pozlilo. Ništa mi on o tome nije pričao, to sam videla u novinama - kazala je Branka i dodala:

- Sa Katarinom nemam kontakt. Ona ga je sigurno na to nagovorila, sve je to njeno maslo. Loše utiče na njega, ali ko mene više išta pita? Darko je slepo sluša kao da nema svoj mozak. Ja sve što saznam o sinu, saznam iz novina. Zaboravio je i kuću i sve nas. Pa šta ja imam da kažem o njoj lepo kada je i Darku zabranila da nas pozove na venčanje? Vi ste mi javili da su se uzeli. Čula sam i da je rekao da ga baš briga šta mi mislimo o njoj i da mi ne živimo sa njima. Da je pametan, on to ne bi rekao. Meni kao majci je to teško da slušam. To je sve zbog Katarine, ali nije on mali... Valjda će se jednom i on opametiti posle svega što je prošao u životu - poručila nam je besna Lazićeva.

Inače, i sam Darko, koji se prošle nedelje podvrgnuo operaciji zatezanja kože, nedavno je u izjavi za medije istakao da ne oseća potrebu da ikome polaže račune, pa ni svojoj porodici.

Kad čovek oseti pravu ljubav, nikome se ne pravda. Kaća je starija od mene, nema niko od nas više vremena za greške. Mene briga i za to da li moji kod kuće prihvataju Kaću. Ne žive oni s njom, nego ja. Prvi put se osećam da sam stvarno zaljubljen. Ranije sam samo mislio da je tako, ali sam zapravo bio nezreo i nisam to shvatao na pravi način. Boli me uvo kako će bivše da protumače ovo što sam rekao. O njima sve najlepše - rekao je Lazić.

Podsetimo, pevačeva odluka da o venčanju ne obavesti svoju porodicu izazvala je tugu i razočaranje njegovih najbližih, koji su mu jako zamerili što su za ovo saznali, kao i ostali, iz medija.

Čula sam i ja u međuvremenu da se moj Darko oženio. Mene oni nisu zvali, stvarno ne znam zbog čega. To morate da pitate njih dvoje. Oni to najbolje znaju. Nije se ni bratu javio skoro nedelju dana. Šta da vam kažem? On ume da krije takve stvari, a otkad je opet u vezi s Katarinom, zna da mi se ne javi danima. To je verovatno ona tražila od njega da nam ne priča. Naravno da mi je žao što nas nije zvao na taj lep i srećan dan. Ja sam bila čula da su na nekom putu zajedno, ali, eto... Imali su sigurno neke važnije ljude od nas koji su prisustvovali venčanju. To je sve što imam da kažem - poručila je neposredno posle venčanja za Kurir razočarana Branka.

