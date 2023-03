DRAMA SOFIJE RAJOVIĆ! Za samo 23 dana ugojila se preko 10 kilograma, a onda je isplivala BOLNA ISTINA! LEKAR MI JE SAOPŠTIO...

Poznata glumica oduvek je privlačila pažnju kako ulogama, tako i fenomenalnim izgledom. Međutim kada se odselila za Majami, glumica se za samo deset dana ugojila 23 kilograma, a to nije ni primetila.

„Da imam problem bilo je vrlo očigledno, ali ne meni već mojoj tadašnjoj cimerki u Americi. Moje povećavanje kilaže dogodilo se rapidno, pa moj mozak uopšte to nije registrovao, nisam to čak ni u ogledalu primetila. Od momenta kada sam došla u Majami, nikada to neću zaboraviti, prošla su 23 dana kada mi je prijateljica s kojom sam živela kazala: ‘Sofi, mislim da si se malo ugojila'“, rekla je Sofija.

Glumica je istakla i da tokom tih 23 dana ništa nije menjala u svojoj rutini, niti je jela nešto znatno veće količine hrane, osim što nije mogla da odoli sladoledu.

„Sklona sam tome da nosim široke stvari jer ne volim da me nešto steže, i rekla sam joj: ‘Ma ne, nije to ništa’. Onda sam stala na vagu i videla da pokazuje 73 kilograma, a u Ameriku sam stigla sa 63. Za svega 23 dana ugojila sam se deset kilograma! Mislila sam da je vaga pokvarena i pozajmila sam komšijinu i ona je pokazala isto. Tada sam shvatila da nešto nije u redu jer u ishrani nisam ništa drastično promenila. Jesam jela dve kugle sladoleda dnevno i jela u restoranima, a poznato je da Amerikanci koriste mnogo putera i da hrana ima više aditiva, ali količinski nisam toliko jela da bih dobila deset kilograma“, objašnjava glumica.

Sofija je mesecima držala različite dijete koje joj nisu pomogle. Potom je otišla kod nutricioniste koji joj je dao poseban režim ishrane, ali i tada, glumica je izgubila za dvadeset dana samo jedan kilogram.

„Vaša psiha tu najviše strada, to je borba sa veterenjačama. Radite sve, a nema nikakvih rezultata. Posle nekog vremena bila sam na ivici nervnog sloma. Ustajala sam nesrećna i u krevet išla nesrećna i gladna. Lekari su mi mesecima govorili da je sve u redu. Lutala sam gotovo godinu dana“, rekla je Sofija.

Na kraju se ispostavilo da je uzrok svih njenih problema sa težinom bila zapravo insulinska rezistencija.

„Imala sam stravične napade za slatkišima. U jednom momentu sam sebe hvatala da pojedem pola kilograma sladoleda, a i dalje mi se jede. Ljudi ne razumeju koliko je to teško. Konačno sam došla kod lekara koji mi je preporučio OGTT test i tada sam saznala da patim od tog stanja i dobila terapiju, ali me je najviše uplašilo to što moram da smanjim slatko. Pristup mog lekara je bio divan, kazao mi je: ‘Okej, pazi šta jedeš, pićeš lek, i kada baš želiš pojedi nešto slatko'“, kazala je glumica.

Kada je dovela svoje zdravstveno stanje u red, vrlo brzo su i kilogrami nestali.

Sada, Sofija se trudi da uglavnom zdravo jede, iako se slatkiša nije potpuno odrekla, a uz treninge figuru je dovela do željenog izgleda.

