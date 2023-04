'AKO MOGU SKANDINAVCI, MOŽEMO I MI!' Luk Blek sa njima poslao moćnu poruku iz Izraela, tiče se regiona, a evo šta je radio u ŠUMI!

Luk Blek je sa delegacijom Srbije otputovao u Tel Aviv, na događaj pod nazivom "Israel Calling" gde će se predstaviti tamošnjoj publici, zajedno sa ostalim nacionalnim pobednicima.

Uoči večerašnjeg koncerta, takmuičari su posetili i Evrovizijsku šumu koja je udaljena nekih 40 minuta od Tel Aviva. To je mesto gde se pustinja već 50 godina pošumljava, pa su ga organizatori s razlogom odabrali za susret sa novinarima koji u velikom broju prate događaj.

Svaki izvođač je predstavio svoju zemlju kroz prirodu i očuvanje okoline, da bi posle svako od njih posadio drvo.

Ovaj događaj i druženje s drugim delegacijama iskorišćen je i za zajedničku fotografiju Luk Bleka sa predstavnicima Hrvatske Let 3 i Slovenije, grupom Joker Out (Džoker Aut) uz poruku kojom se pozivaju susedne zemlje da glasaju jedne za drugu kao što to uobičajeno čine severne evropske države.

- Ako mogu Skandinavci, možemo i mi! - uzviknuli su svi zajedno i poslali veoma lepu poruku da treba da se držimo zajedno kao što to čine skandinavske zemlje koje uvek glasaju jedna za drugo na Evroviziji.

Luka se slikao i sa Mrletom iz Let 3.

Inače, koncert počinje večeras u 21 čas u Hangaru 11 u Tel Avivu, a predstavnik Srbije Luk Blek dobio je tu čast da zatvori ovogodišnji “Israel Callng".

Autor: M.K.