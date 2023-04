Darko Lazić podvrgao se operaciji zatezanja kože, a sada je ponovo završio u bolnici.

Naime, folker je morao da miruje kako ne bi došlo do komplikacija, što on nije ispoštovao, pa je došlo do krvarenja i morao je ponovo u bolnicu.

On je sada držao lajv na svom Instagram profilu dok je ležao u bolničkom krevetu, a društvo mu je pravila supruga Kaća.

Darko je u jednom trenutku jaukao od bolova, a otkrio je šta se desilo, a mnogi su primetili koliko je bled i iscrpljen.

- Moram da budem ovde dok se ne smiri krvarenje. Ne mogu da ustanem. Biću dobro, ja se nadam, biće sve okej. Bio sam malo nemiran, doktori su sve dobro odradili - rekao je Darko, a u jednom jaukao od bolova dok se smejao.

Darku je društvo pravila žena Kaća koja je komentarisala negativne komentare koje mu pišu u lajvu.

- Moja žena gleda lajv, a sedi pored mene. Verovatno sam joj lepši preko ekrana. Neka pišu loše komentare, oni postoje da bi se pisali. Ti ljudi ne žele prvo sebi dobro kamoli drugima, ja im želim sve najlepše. Hvala svima koji mi žele dobro i koji mi žele brz oporavak - rekao je Darko.

Podsetimo, Darko Lazić svojevremeno se podvrgnuo operaciji smanjenja želuca, nakon koje je drastično smršao. On je skinuo 109 kilograma, a onda je rešio da zategne višak kože koji je postojao na njegovom telu.

Autor: M.K.