ZBOG DALILE JE PROMENIO VERU, A SADA IMA PLAN ZA NOVU DEVOJKU: Dejan Dragojević Jovani priča samo o Alahu - Ima samo jedan CILJ!

Pobednik poslednje sezone Zadruge Dejan Dragojević konačno je otkrio da već četiri godine klanja Alahu, te da na njegovu odluku nije uticao.

Pobednik poslednje sezone „Zadruge“ takođe se na ovaj korak odlučio zbog svoje sada već bivše supruge Dalile, a kako je sada islamske veroispovesti, on ubeđuje svoju aktuelnu partnerku Jovanu da i ona učini isto.

- Dejan objašnjava svojoj devojci da ukoliko i ona promeni veru, imaće isti pogled na svet, poštovaće sve muslimanske običaje i post, a odlaziće zajedno i u džamiju - ispričao je izvor blizak Dragojeviću.

- Njega je islam potpuno promenio. Iako često ističe da je bog jedan i da se svi istom bogu molimo, on klanja Alahu već četiri godine. Kako mi je pričao, u džamiji je pronašao mir, dosta je čitao o toj veri pre nego što joj je pristupio i tvrdi da je ona najčistija - ispričao je izvor.

Kako je još rekao, od kada je uplovio u emotivnu vezu s dvadesettrogodišnjom Jovanom iz Gornjeg Milanovca, on pričom o islamu na neki način vrši pritisak na nju da sledi njegov primer.

- Ne uslovljava je direktno jer smatra da svako treba da ima pravo na svoj izbor, ali neprestanom pričom o veri koju je uzeo, te o navodnim prednostima, on utiče na nju. Normalno je da svaka zaljubljena devojka mašta o braku s osobom koju voli, a svesna je da ukoliko ne promeni veru, neće moći da se pred bogom venča s Dragojevićem - ispričao je izvor.

Dejan i Jovana uplovili su u odnos pre oko četiri meseca. Upoznali su se u noćnom izlasku, a kako je sam izjavio, ljubav među njima odmah je planula.

- Naše upoznavanje je bilo jako čudno i simpatično, pogotovo prvi susret. Nekako je sve kliknulo na prvu i odmah smo skontali da je to to. Imamo osećaj kao da smo skupa 10 godina, toliko je opušteno, prelepo i totalno neverovatno da ovako nešto postoji. Pogotovo ona, stvarno je kao stvorena za mene. Nije poznata javnosti, ne prati rijaliti, ne čita novine i portale, što je meni najbitnije, niti je interesuje šza pišu o meni u medijima. Upoznala je moju dušu i srce - pričao je on o Jovani nedavno.

