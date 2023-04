DONETA ODLUKA! Evo koji poznati glumac će igrati glavnu ulogu u filmu Đorđa Balaševića! Ovo su svi detalji: To mu je bila poslednja želja! (FOTO)

Pesma Đorđa Balaševića, “Čovek sa mesecom u očima”, koju je snimio 1993. godine dobiće svoj poseban film pod imenom "Megdan".

Glavnu ulogu igraće naš domaći glumac Vojin Ćetković. Aleksa Balašević je otkrio da je izbor glavnog glumca bila želja njegovog oca.

- Vojin Ćetković je "Čovek sa Mesecom u očima". Đoletova želja, velika… I jedina očigledno ispravna odluka. Rekao mi je "Znaš kako, nije svet baš premali kao što nekom odgovara. A ni ja nemam vremena da zalazim da li bi neko sa nekog Grenlanda ili Seula to bolje izveo, Vojin je naš, pesma je naša ja tog lika zamišljam tako, ne mogu drugačije. Teško je tu pesmu odslušati a kamoli ulogu izvesti, Ćetko mi se uvek činio da one preteške stvari prihvata kao izazov, i da to posle ne prebacuje već čuva u nekom svom trofejnom folderu - napisao je Aleksa na svom Instagram profilu i dodao:

- On pogledom može svašta da proizvede, mislim da mu neće biti preterani problem da proizvede i taj mesec. On je ogroman glumac ali pre svega je ono na šta ćeš veoma retko naletati, on je od onih ljudi sa kojima može čovek da sedne…“. - Uloga iz tatine pesme “Čovek sa Mesecom u očima”’ u filmu predstavlja ratnog veterana trenutnog borilačkog trenera koji jedino u sportu vidi 1% želje za životom. U pesmi, knjizi i tatinoj istinitoj priči on ima različita zanimanja. Nije ovo samo filmska uloga već i most, most između svih gradova i država u regionu a i u svetu, most koji nosi poruku da je za normalnog čoveka svaki rat izgubljen… Od Vukovara do Hirošime, Bejruta… Nek barem na sekund umiri region a kamoli svet. Snimanje je počelo u Srbiji, preko Slovenije završavamo u Moldaviji. Hvala svetskom reditelju i ko-producentu Todoru Chapkanovu na svemu - izneo je sve detalje o filmu najmlađi Balašević - istakao je Balašević.

Pored Ćetkovića u filmu će igrati i Viktor Savić i Aleksandar Radojičić, deo projekta je i legendarni Petar Božović, kao i glumci Aleksandar Gavranić i Miljan Davidović.

Autor: M.K.