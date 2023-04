'SRAM VAS BILO, GDE STE BILI DOK...' KARAMBOL U SUDU ZBOG TOZOVČEVE IMOVINE: Vanbračni sinovi tražili svoj deo, pevačeva udovica pobesnela!

Nakon smrti legendarnog Predraga Živkovića Tozovca, kojem će dvogodišnji pomen biti održan 6. aprila, nastao je pravi haos prilikom podele njegove imovine koji su sudski organi jedva uspeli da reše!

Razlog je, naravno, taj što naslednici nisu mogli da se dogovore kome šta pripada. Izvor Kurira koji je upućen u ovaj slučaj kaže da su pitanje nasledstva zajedno pokrenuli Tozovčevi vanbračni sinovi (jedan od njih je Svetozar i živi u Srbiji, dok je za drugog poznato samo da je u Americi) i da se najpre pokušali vansudski da se nagode s pevačevom udovicom Emilijom Mimom Živković. Ali ona im je preko pravnika poručila da nema mesta dogovoru i da je za života Tozovac s njom napravio ugovor o izdržavanju, po kojem sva imovina pripada njoj. Tad su sinovi pred sudom pokrenuli ostavinsku raspravu.

Sudija je tražio da se detaljno utvrdi šta je sve Živković posedovao, pa su sudski organi došli u dom pokojnog pevača i popisali vrednosti, a nepokretna imovina ustanovljena je preko službe katastra. Utvrđeno je da u kući nije bilo vrednih stvari za koje bi moglo da se dokaže da su pripadale Tozovcu, jer je Emilija, prema rečima našeg sagovornika, tvrdila da je sve njeno, uključujući i skupocene umetničke slike.

Od nepokretne imovine, Predrag je imao kuću na Voždovcu, u kojoj je živeo sa Emilijom, još dva stana, kao i ušteđevinu na bankovnom računu u iznosu od više stotina hiljada evra (tačan iznos poznat redakciji Kurira), i sve to je stavljeno u sef do okončanja postupka.A postupak je trajao godinu i po dana i bio je vrlo buran i dramatičan. Najviše je Emilija, navodi naš izvor, insistirala na tome da treba sve njoj da pripadne jer je ona decenijama jedina bila uz Tozovca.

- Vikala je u sudnici: "Kako vas nije sramota?! Niste ga gledali i niste mu dolazili dok je bio živ, sad tražite nešto!" - prepričava naš izvor neke od detalja s ročišta.

Emilija je pred sudom izjavila da se Tozovčev sin iz Amerike, inače, godinama nije javljao, a da je drugi sin Svetozar imao loš odnos sa ocem. Mnogo puta ga je ponižavao i omalovažavao, navodno je ispričala Emilija. Međutim, kada je videla da sudija neće pristati da bude sve po njenom, rekla je da pristaje na to da se podeli jedan stan i to tako da polovina pripadne njoj, a drugu polovinu da podele Tozovčevi sinovi.Pravda je zadovoljena tako što je Emilija u nasledstvo dobila kuću na Voždovcu, u kojoj je živela s pevačem do njegove smrti 2021, a jedan stan je pripao sinu Svetozaru. Naš sagovornik navodi da je drugi sin, koji živi u Americi, takođe dobio deo nasledstva, ali nije siguran šta i koliko. Navodno, postoji priča da je njemu pripao drugi stan, koji je on ubrzo prodao.

Novac s bankovskog računa, na kojem je bilo više stotina hiljada evra, podeljen je na jednake delove. Jedino što nije bilo predmet rasprave na sudu jesu vrlo vredne umetničke slike koje su pronađene u pevačevoj kući. Njegovi sinovi su tražili da se i to podeli, ali je Emilija rekla da su slike njene.Niko od aktera priče nije se javljao na naše pozive.Pokojni Tozovac je retko pričao o svojim naslednicima. Uvek je govorio da Sanju, inače Emilijinu ćerku iz prethodnog braka, smatra svojom. Samo jednom je pričao o sinovima.

- Imam dva vanbračna sina, ali to je moja privatna stvar. Neka su oni živi i zdravi, ali moji sinovi su stvoreni slučajno. Jedan živi u Americi i on već ima sina Marka. Kamo sreće da imam sad sto Srba kojima sam otac. Bio bih najsrećniji čovek na svetu - rekao je pre devet godina pevač za domaće medije.

Autor: M.K.