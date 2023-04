Noć o kojoj će se tek pričati!

Sinoć je na velelepnom imanju Zadruge održana spektakularna žurka, a svojim vokalima zadruge su uveseljavili Ljuba Perućica i Zorana Mićanović. Njih dvoje su atmosferu u kazinu doveli do usijanja.

Zadruga 6 - Ljuba Perućica svojim vokalom bacio zadrugare u trans - 05.04.2023. pic.twitter.com/qTcM1j4Lbb — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Zadruga 6 - Zorana Mićanović razmrdala zadrugare uz svoj hit "Sikter" - 05.04.2023. pic.twitter.com/3BBr72MpIO — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Anđela Đuričić promenila je na samom početku žurke sve boje na svom licu kada se ispred nje pojavila Maja Marinković u zanosnom provoidnom topu. Naime, poznato je da zadrugari često povezuju Maju i Zvezdana Slavnića, Anđelinog dečka i da je zbog toga Maja trn u Anželinom oku.

Zadruga 6 - Anđela se latila čaše kad je ispred sebe videla Maju u providnoj kombinaciji - 05.04.2023. pic.twitter.com/GqHtHheldq — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Tokom žurke pevač je zapevao čuveni hit "Samo jednom srce voli", a ta pesma je po svemu sudeći pravo u srce pogdila Bilala Brajlovića, a moglo se naslutiti da je tu pesmu baš zapevao zbog Maje Marinković.

Zadruga 6 - Bilal srčano peva "Samo jednom srce voli" - 05.04.2023. pic.twitter.com/GuwNS4I2lA — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola su u jednom momentu napustili kazino jer su prokockali pare, te je Kulićeva prekorila Zolu jer nije smeo da traži Marku Januševiću Janjušu pare za kocku.

Zadruga 6 - Miksi šokirana jer Zola ne sme da traži Janjušu pare - 05.04.2023. pic.twitter.com/REwURvIgVP — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Međutim rasprava ljubavnog para se ubrzo i završila jer su njih dvoje zaplesali zajedno u svom stilu i svojim plesom totalno razoružali sve u kazinu.

Zadruga 6 - Miksi pokazala Zoli da je spremna da joj po goloj koži slika kao po platnu - 05.04.2023. pic.twitter.com/FQaxmkdMdx — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić su tokom žurke bili na određenoj distanci i ona mu nije bila za vratom kao obično. Međutim, on ju je u jednom momentu privukao k sebi i poljubio što je za nju bilo zeleno svetlo da zaigra sa njim.

Zadruga 6 - Anđela uhvatila Zvezdana u ringe raja stilu, pa izmenila tekst "Barabar-a" za Bungiše - 05.04.2023. pic.twitter.com/VTVVQ3GIGC — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 04. април 2023.

Ana Ćurčić i Zorica Marković su napustile žurku i osamile se u hotelu "Zadruga" kako bi započele trač partiju o Zvezdanu Slavniću.

Znaš ti kako on sebe vidi sad. Umesto da se posveti nekim pametnim stavrima, da nešto svori i ostavi iza sebe, on sebe vidi sad kao sa 19. godina, kao izlasci, ribe. Je l' me razumeš? - rekla je Ana.

Juče objašnjava kako ti odeš sa drugaricama, on te ne zove jer ima poverenja, ti isto - rekla je Zorica.

Kako to kad sam bila špijun najveći na svetu - rekla je Ana.

I kao mora da preboli, da odboluje. Sad već sve postaje smešno - rekla je Zorica.

Pritom zapamti dobro, opet je juče ponovio meni kad smo ti, ja i on pričali: "Šta bi bilo da ti nisi ušla, nastavio bih da budem srećan". Znači gde ti je uopšte bila svest šta si Ani uradio - rekla je Ana.

Pokušao je da me izmanipuliše, ali ja nisam luda i glupa žena. Ne može me niko promeniti, cela kuća da me gazi kao mrava, ne. Sinoć je to pokušao nekoliko puta za bezazlene stvari koje su totalno nebitne. Ja mu više neću dopustiti, to je za mene kraj. Ne možeš sa mnom tako, šta to radiš. Moje mišljenje je da njemu odgovara da sam tu da bi dizao frku. Ali ono jadno imitiranje tebe kako plačeš, nisam bitna ja, bitna je puši*urka. Bude li me išta pitao, reći ću mu: "Izvini Slavnću, ne zanima me". Ja više nemam empatiju. Da se ne bih bespotrebno posvađala, tako ću reći - rekla je Zorica.

Nakon razgovara sa Anom, Zorica je srela Filipa Car sa kojim je porazgovarala o Ivanu Marinkoviću i Milici Veselinović koji su juče tokom dana imitirilai Zoricu i Anu:

Sve je ovo go**do, ova balega, Ivan organizovao. Upi**la sam se od smeha, a znaš šta je najjadnije. Ivan imitira mene, a ova Milica, pušiku**a imitira Anu kako plače. Ruga joj se - rekla je Zorica.

Ova Milica danas mene nije videla, ali pričaću ti - rekao je Car.

Anđela se na žurki malo previše opustila te je konstatno pipkala Zvezdana po initimnim delovima tela, što je njemu zasmetalo, a ona je čak u jednom momentu dok je radila pozdravila Slavnićeve roditelje.

Zadruga 6 - Anđela bez grama sramote vaćari Zvezdana koji se buni i pozdravlja Moku i Slavicu koji gledaju - 05.04.2023. pic.twitter.com/4tAx6Jefns — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Ana Ćurčić je u više navrata isticala da se bavila plesom i da ume veoma dobro da igra, ali da je godinama bila ustegnuta zbog Zvezdana Slavnića. Ona je odlučila da bude slobodnija, pa se pridružila Slađani Lazić zvanoj Poršelina i Maji Marinković koje su poznate po tome što žare i pale ''Kazino'' svakog utorka.

Filip Car sedeo je u hotelu "Zadruga" sa Zolom, Miljanom Kulić i Aleks Nikolić, te je tom prilikom otvorio dušu o ljubavi sa Nikolićevom.

Jeste meni i Aleksandra radi problem sada. Ja znam ovu pevačicu, ona mi pravi problem. Vidi ovo, svađa...Nekad žensko predstavlja, ja pitam ove, Žanu i Marka: "Morate da mi kažete ko koga predstavlja". Ja pričam sa Miljanom, ona je svakakva, svašta je isto radila (Aleks), ljubomorna je i ovakva i onakva. Ja sam se uvek majke bojao, nikada oca. Meni je tata kao prijatelj. Kad sam bio najmanji, znaš šta je on govorio: "Mama će", prebacivao je lopticu na nju, nikada nije bio strog. Znaš šta je prošao?! Prva narodna muzika u Crikvenici i regiji koja je bila, znaš ko je držao?! Moj tata! Diskoteka nam se zvala na moju pokojnu prababu, Katarinu. Kada se nije smelo o tim stvarima govoriti, a ne muzika puštati, moj tata je držao - pričao je Car.

Šta si rekao Miljanu? Otišao čovek na oca - rekla je Miljana.

Meni se desilo ove godine šta mi se desilo. Kaže Miljan meni: "Svadba", ja rekoh: "Ma kakva svadba! Da ona ovakva ostane i da znam da sam ja, ja, ceo život ostajemo zajedno". Razumeš? Mora se znati...Ona je moja ljubav, moja devojka, ona i ja imamo se*s ona sutra može ostati trudna, biti majka moje dece. Moj odabir i moja briga. Ona se pita kada smo ona i ja zajedno...Ja njoj kažem: "Nemoj da mi se ponašaš kao dete", a ona mene pita: "Je l' mogu da uzmem pare?". Nemoj me to pitati. Moja hrana i njena, zajednička, ne moja i njena, nego njena. Ona kome odluči da treba da nešto, neka da, ne treba da mi se pravda. Nemoj me to pitati, to mi je kao da si mi je**la mater - rekao je Car.

Ana Ćurčić veselila se kao nikad do sad na sinoćnjoj žurki, dok su samo metar od nje bili ljubavnica Anđela Đuričić i Zvezdan Slavnić.

Zadruga 6 - Anđela "traži zid da glavom udari" dok Zvezdan obleće oko Ane - 05.04.2023. pic.twitter.com/TJjFOFJDbH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Filip Car je i dalje u u hotel "Zadruga" govorio o sebi i svojoj porodici te je tom prilikom Aleks Nikolić, Bojanu Simiću i Maju Kovačević otvorio dušu o odnosu sa majkom i ocem.

Pet godina odugovlačiš nešto što nije dobro. Ja sam bio u nečemu što je dobro, ali samo mesec, dva dana. Jednom sam se zaljubio kao tele gde ne treba. Bruno i ja se vozimo 50 minuta oko Crikvenice, kaže on meni: "Gledaš kao bukva u šoferšajbnu", a ja jedva čekam da dođem kući da vidim nju. Moj otac nikada nije digao ruku na moju majku. Ja se sećam, jednom kad je popio, nikad neću zaboraviti. Ručak, moj otac popio i bio na kartama. A poret stola za ručak stoji barbi roze kućica, od moje sestre sa barbikama. Majka je čisti i moj tata kaže: "Nemoj da te, da kroz tu barbi kućicu odletiš na šilo", a kroz moj prozor se vidi šilo. Ja sedmi, osmi razred počeo da treniram savate boks i ja jedem ovako i kažem mu: "Šta si rekao?! Nemoj da ti oko iskopam, sad si to rekao mojoj mami to i nikada više!". Tako i treba. Moj otac nikada nije maltretirao nikoga u familiji, moja majka je bila Bog i otac. Na moju majku su se vodili kafići, restorani, moja majka je odlučivala šta ćemo da oblačimo, nosimo. Dođeš kod tate i kažeš da bi ovo ili ono, on kaže: "Pitaj mamu" - pričao je Car, te je nastavio:

Ja sam takav kakav jesam. Ja sam mom ocu peto dete, sa mojom majkom ima nas dvoje. Uvek je bilo da kako moja majka kaže da će tako i da bude. Sa mojom sestrom je mogla, meni je mama bila sve, ali sam gluposti pravio. Nisam završio ni srednju školu ni ništa. To ja kažem Zoli za Miljanu. Mogu da kažu: "Ovakav, onakav", ja sam sa Aleksandrom. Ona je moja! Da imamo petoro dece, ja bih isto kao i moj tata: "Pitaj mamu! Mama odlučuje o svemu"...Kad je imao sve, moja majka je bila s njim, kad nije imao za hleb, ona je bila sa njim. Zajedno! - dodao je Car.

Hit numera pevača Slobe Radanovića "Ako neko pita" izula je Zvezdana Slavnića iz cipela, međutim Anđela Đuričić mu je upropastila trenutak svojim dolaskom i pevasnjem na uvo.

Ako neko pita - pevala je Anđela.

Šta ti je - rekao je Zvezdan.

Zvezan je samo moj i mom je srcu sve - pevala je Anđela.

Zadruga 6 - Zvezdanu preselo Anđelino pevanje na uvo i posvećivanje pesama - 05.04.2023. pic.twitter.com/tTxwPe8nfC — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Filip Car tražio je Lazaru Čoliću Zoli pare, a on je pristao da mu da, te je tom prilikom Miljana Kulić ušla u crveno, pa je pobacala sve čipove sa stola.

Zadruga 6 - Miksi pobacala sve čipove zbog Zole, krčka se haos?! - 05.04.2023. pic.twitter.com/IBeHdLSCmH — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Zola je zbog toga trčao do doka gde je seo u čamac i otišao na Rajsko ostrvo, ali Miljanu ni to nije sprečilo da dođe do njega,. Naime, ona je uskočial u jezereo i krenula da pliva do Zole.

Filip Car došao je sa Aleks Nikolić do doka, dok su Zola i Miljana Kulić stajali na Rajskom ostrvu, te su se tom prilikom dovikivali.

Bilal Brajlović opčinjen je bio vrelom tačkom i stajlingom glumice Miljane Popović, on je doneo i stolicu i seo ispred bine na kojoj je igrala.

Zadruga 6 - Miljana glumica igra "samo" za Bilalove oči - 05.04.2023. pic.twitter.com/NldGAKFwqD — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Anđela Đuričić nastavila je da spopada Zvezdana Slavnića kojem nije bilo do njenih igrarija.

Još si dosadnija kad se napiješ - rekao je Zvezdan dok je ona sve vreme navaljivala na njega:

Nemoj to da radiš. Ajde beži tamo - rekao je Zvezdan.

Zadruga 6 - Zvezdan shvatio da je pijana Anđela još dosadnija od trezne - 05.04.2023. pic.twitter.com/nZFO60TPX6 — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Žestoke vrele akcije desile su se na Rajskom ostrvu i u rehabilitaciji. Naime Miljana i Zola su zamalo potopili ostrvo od njihove akcije, dok su Car i Aleks uspeli da namire svoje strasti tek iz drugog puta

Zadruga 6 - Nikad ornija, žešća, glasnija, brutalnija i viđena vrela akcija Miksi i Zole - 05.04.2023. pic.twitter.com/mBfiLgBzOE — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Zadruga 6 - Se*s Aleks i Cara na jedvite jade - 05.04.2023. pic.twitter.com/2ddLjSL6Ms — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

Zadruga 6 - Aleks i Car napravili kratak predah, pa nastavili sa akcijom - 05.04.2023. pic.twitter.com/2RlwyElYlX — Zadruga Official (@ZadrugaOfficial) 05. април 2023.

