Reper Slobodan Veljković Cobi poslednjih godina veoma je popularan, a pogotovo među mlađom publikom.

Ipak, Cobija popularnost nimalo nije promenila, a to je sada i pokazao sasvim banalnim postupkom - i dalje se vozi gradskim prevozom.

Naime, on je na svom Instagramu objavio fotografiju iz gradskog autobusa, gde se uslikao u ogledalu. Nema sumnje da su ga mnogi prepoznali i prišli mu, dok ima i onih kojima verovatno reper nije zapao za oko jer nisu verovali da je to upravo on.

Autor: A. N.