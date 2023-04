Razvezao jezik!

Bivši učesnik rijalitija ''Zadruga'' Saša Petković, poznatiji kao Sale Luks večeras je bio gost emisije ''Pitam za druga'' kod Ane Radulović i Stefana Kandića Kendija.

Tom prilikom, Sale Luks prokomentarisao je sinoćnju svađu Miljane Kulić i Lazara Čolića Zole. On tvrdi da Zola samo iskorišćava Miljanu zbog novca i rijaliti igre, a imao je mnogo toga da kaže i o Nenadu Macanoviću Bebici s obzirom na to da imaju i neke zajedničke prijatelje.

- Žao mi je Miljane. Zola samo igra igru, on je pet godina s njom unutra. Napolju samo da se jede, bleja, kazino. Miljana ima lovu, zato je s njom. Meni je bilo žao da ona onako skače da pliva. Voda je ledena, jezero nije malo. Žao mi je bilo kad sam video kako joj se Zola smeje, tera šegu. Preteruje s Miljanom... Miljana ne zna gde je, Bebica je džoker iz rukava - rekao je Sale Luks i otkrio kakva saznanja ima o Bebici od njihovih zajedničkih prijatelja.

- Miljana i Zola znaju da prave šou. Oni su baš za rijaliti. Žao mi je Milje. Nju sam masirao, sva mi je pufnasta. Nismo imali mi neke sukobe. Jeidno kad joj majka kaže da se ne druži sa mnom. Bebicu odavno poznajem, imao zajedničke prijatelje. On se zaista zaljubio. Znam ga iz perionice gde zajedno peremo auto, drže to napi zajednički prijatelji. Čuo sam od zajedničkih prijatelja da se on zaljubio, ali neke stvari baš ne kapiram. Zola igra igru, ali Bebica prašta zaista.

Autor: M.K.