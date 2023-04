Otkrio do sada nepoznate detalje!

Legendarni pevač narodne muzike Muharem Serbezovski izneo je iskustva kroz koja je prošao tokom nedavne operacije u Turskoj.

- Sad sam fantastično, bio sam dva meseca u Turskoj na lečenju, prijalo mi je. Interesantno je, gde god da idem, ide 12 ljudi za mnom i traže mi da im pevam svoje pesme. Šta ću, moram da im pevam. I onda me isto sačeka u bolnici - kroz smeh se prisetio Serbezovski i otkriva da mu najviše traže "Za venčanim stolom", "Sine moj"...

- Trenutno pripremam sve moje pesme, ima ih preko 300, u novom aranžmanu ću ih sve prepevati - otkrio je legendarni pevač. Otkrio je detalje oproštajne turneje i prisetio se razgovora sa kolegom Sinanom Sakićem pred njegovu smrt.

- Nekako razmišljam o svojoj epohi 62. kad sam snimio prvu ploču. MOja želja je da se oprostim dok sam još aktuelan, neću da me najure, hoću sam da idem. Prvo sam hteo da se oprostim pre par godina, ali su mi Sinan Sakić i Ramo predložili jednu pesmu "Poslednji aplauz". I kažem im ja da hoću da pakujem kofere, čak i u refrenu kažem "Kome trebam ovakav ja, sa mojim tužnim pesmama". A Sinan mi kaže, e baš takav nam trebaš. Hoću da se vratim u Beograd, ovde sam postao zvezda. Ovde ću početi i završiti karijeru, a turneju ću pripremati godinu dana. Želja mi je da budu što jeftinije ulaznice, makar i ne zaradio. Oni koji su me digli, nek me i isprate, a to su penzioneri sada - dodao je Serbezovski.

Autor: M.K.