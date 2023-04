EKSPLICITNA FOTOGRAFIJA DAVIDA DRAGOJEVIĆA ZAPALILA MREŽE! Golišav u beloj posteljini pokazao MIŠIĆAVO TELO! Devojke poludele!

David Dragojević na kratko se odvojio od svog brata Dejana Dragojevića koji je otputovao u Meku kako bi Ramazan proveo na najsvetijem mestu islamske vere.

David nije gubio vreme, te se ponovo zaputio u Crnu Goru, gde je uživao na primorju ali i u svakodvenim treninzima.

Svoje pratioce je iznenadio novom fotografijom na kojoj je potpuno go, ali oskudno prekriven posetljinom koja jedva da sakriva intimne delove tela.

Dragojević je odavno miljenik ženske populacije, a nedavno je i svoj izgled doveo do savršenstva.Poznat je po objavljivanju golišavih fotografija kako bi njegovo telo koje je u top formi došlo do izražaja, ali ovo je prvi put da je postavio sliku iz kreveta i to na ovaj način.

Autor: Pink.rs