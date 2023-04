Anita Mančić čuvena je naša glumica, a o svojoj deset godina dugoj borbi za potomstvo uvek je bila rada da govori.

Istaknuta i višestruko nagrađivana domaća glumica Anita Mančić vodila je bitku za potomstvo i to deceniju dugu. Ona je o tome uvek otvoreno govorila, baš iz razloga kako bi pružila podršku ostalim ženama koje prolaze kroz istu agoniju.

Mančićeva je godinama u braku sa suprugom Bojanom, ali do danas se nisu ostvarili u ulozi roditelja.

- Deset godina vodila sam tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. To je veliki atak na organizam. Telo je počelo da se buni, zato sam odustala od te borbe. Razmišljala sam i da usvojim dete - rekla je slavna glumica jednom prilikom.

Glumica poznata po brojnim ulogama na filmu, serijama, ali i u pozorištu priznala je da je uspela da prebrodi izuzetno težak period i pronađe sreću tako što se fokusirala na druge stvari.

- Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno... Postoje oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje.. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep. Kad me stigne tuga, ućutim se da je preživim. Kad bih zbog nekih stvari počela da plačem, nikad ne bih prestala. Zato ne počinjem - kazala je Anita za "Blic ženu".

Anita nikada nije krila da, kada se ugase kamere, prolazi kroz problem koji je rado isticala, jer vantelesna oplodnja ne treba da bude tabu tema.

- Nemam problem da govorim o intimi ukoliko to ima smisla. Recimo, ja sam govorila o veštačkim oplodnjama kad je to bio tabu, iz potrebe da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao i ja, a nemaju dovoljno informacija o tome. Ima li veće intime? Pre deset godina otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenja za to - ispričala je Anita za "Story".

Autor: Pink.rs