Kao i uvek, oštar na jeziku!

Kako je svima, koji redovno prate Zadrugu 6 poznato da Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola već izvesno vreme uživaju u idiličnoj ljubavnoj vezi i razgovaraju o ozbiljnim planovima nakon izlaska iz rijalitija, neretko se desi da između dvoje zaljubljenih zadrugara često planu i varnice, i to najčešće zbog trećih osoba.

Naime, poznato je da njena majka Marija Kulić čini sve da stane na put njihovoj sreći, a u tome joj pomaže nesuđeni zet Nenad Macanović Bebica koji se i dalje nada da će Miljana shvatiti da je on njena istinska ljubav.

Tim povodom, kao i njegovim prognozama za budućnost dvoje zadrugara, kontaktorali smo Čolićevog druga Ivicu, koji uvek ima komentar na aktuelna dešavanja u Beloj kući.

On ovog puta nije štedeo reči kada je u pitanju Miljanina majka Marija:

- Prozrokovala je opet svađu kod Miljane i Zole. Miljana kad god je nahuškana a mogu misliti od koga, olako nađe razlog za svađu. Srećom prošlo je bez vidljivih posledica- rekao je on, pa dodao:

Oni ne mogu jedno bez drugog. Videlo se Zolino spuštanje lopte i Miljanino olako prihvatanje pomirenja. Čak da Miljana po hladnoj vodi prepliva jezero da ponovo dođe do Zole. Vidljivo je da tu da ima ljubavi, al' i da neće opstati. To je sigurno jer se Marija pita za to. I Marija je ovo prepustila da traje do kraja Zadruge a onda će biti sve kako ona kaže. Nije Bebica u Nišu zbog Marije nego zbog Miljane i toga je Zola svestan zato stalno spotiče Miljani za Bebicu u Nišu. Sve u svemu, trenutna veza Miljane i Zole ima rok trajanja a to je dok ne izađu iz Zadruge a mozda i pre - rekao je Ivica za portal Pink.rs.

Autor: Pink.rs