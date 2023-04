U STUDIJU NASTAO TAJAC, ONA POZELENELA! Milica Kemez u 'Magazinu in' doživela NESVAKIDAŠNJI ŠOK: Iza scene se pojavila ŽENA sa obezbeđenjem, i za nju imala važno saopštenje! ZANEMELA NAKON OVIH REČI (VIDEO)

Nije znala šta je snašlo!

Ove subote, voditeljka Sanja Marinković ugostiće u "Magazinu in" i više nego zanimljivu ekipu bivših zadrugara čije je učešće u mnogim sezonama Zadruge ostalo i te kako zapamćeno i zapaženo.

U studiju pastelnih boja, voditeljka će ugostiti muški i ženski deo ekipe, među kojima su Fran Pujas, Milica Kemez, Stanija Dobrojević, Sandra Rešić, Matija Matijević i Stefan Milošević Panda.

Bivša zadrugarka Milica Kemez imala je i više nego neprijatnu situaciju tokom snimanja emisije, kada su je članovi ekipe iza kamera pozvali, kako bi joj saopštili da hitno mora ući u Zadrugu.

Ovo se snima ljudi? - pitala je Sanja zbunjeno.

Mora odmah u Zadrugu da ide, Milice idite po kofer, i hajde sa mnom sada - rekla je žena koja je došla sa dvojicom članova obezbeđenja.

Moram da uđem, šta? Ne razumem? - pozelenela je Milica.

Takođe, starleta Stanija Dobrojević govorila je o svojim greškama koje je pravila kao mlađa.

Samo hoću da budem slobodno ljudsko biće koje želi da živi najbolje - rekla je Stanija.

Na pitanje voditeljke šta svojim fotografijama želi da poruči mladim devojkama, Stanija je rekla da je to način za lakšu promociju i uspeh. To je, kako je navela, prečica do "zvezda".

Ne želim da devojke prave greške kao ja - rekla je Stanija.

Zadrugari su na kraju emisije zaigrali i kolo, a kako je sve izgledalo, pogledajte u subotu, od 17 sati, na kanalu televizije Pink.

