Sin popularnog estradnog para Natalije i Sanija Ibraimova, Dejan sve je ostavio bez reči promenom izgleda za samo godinu dana.

Dok se njegovi roditelji, popularne zvezde devedesetih, Natalija i Sani Ibraimova bave muzikom, nastupima, snimaju pesme i medijski su veoma prisutni, Dejan je izabrao drugačiji put i njegova ljubav je sport. Nakon što je dugo vodio bitku sa viškom kilograma Dejan je svoju liniju doveo do savršenstva, a na mišićima mu mnogi zavide i tvrde da je najbolji frajer među decom poznatih.

Dejan je pored jedne objave na Instagramu, na kojoj je pokazao kako je izgledao nekad, a kako sad napisao: "Do ovog izgleda sam dosao napornim radom i disciplinom. Bez suplementacije i dizanjem tegova verovali ili ne. Potrebno je mnogo verovanja u sebe i naporan rad da se dođe do ovakvih rezultata, i baš zato što drugi nisu nikad verovali u mene ja nikad nisam odustao", napisao je on i dodao:

"Uvek sam želeo da dokažem suprotno onima koji su mi govorili da neću uspeti (kradljivcima snova) i dokazao da je ipak moguće ako se dovoljno trudiš i ulazeš vremena u to nešto. Kad mi je teško prisetim se starih dana kad sam samo 1 zgib jedva mogao da uradim i šta sam sve postigao samo što sam verovao u sebe".

Sin estradnog para iz grupe Trik Fx, snimi je čak i video koji ima više od 6,5 miliona pregleda na Jutjubu u kom je pokazao kako je nekada izgledao i šta je sve morao da radi da bi se transformisao u mišićavka kojeg vidite pred sobom za samo godinu dana.

