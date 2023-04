Anđeli i Zvezdanu dao mesec dana veze po napuštanju rijalitija.

Od kako su Zvezdan Slavnić i Anđela Đuričić ušli u emotivni odnos, iako je Slavnić imao napolju vanbračnu suprugu Anu Ćurčić, milionska publika, kao i region, ne prestaju da bruje o ovom trojcu.

Kako je Bora Terzić-Bambi nedavno napustio rijaliti, upitali smo ga da prokomentariše dešavanja u kući, kao i odnos ovo troje zadrugara sa kojima je imao prilike da deli životni prostor.

- Što se tiče Anđele, ona nije svesna šta je uradila porodici. To je za porodicu strašno. I kada sam bio unutra samo sam gledao da moji ne dođu u tu situaciju. Šta je ona sad uradila, to je dno dna, nje se Crna Gora stidi - rekao je Bora, pa se dotakao Ane:

- Meni je nje žao. Ne podržavam te prevare, posebno te javne prevare. Ne podržavam iznošenje tih stvari. Ona kaže Zvezdan je kockar, pa i ona je kockarka... Te neke stvari... Ja kad vidim da se žena kocka, to mi je dno dna. Ona nije pre svega došla zbog love, nego jer ona voli beskrajno Zvezdana - dodao je Bora, pa se osvrnuo veze Zvezdana i Anđele:

- Kada izađu napolje, neće je videti, dajem im mesec dana. On kada nije za crnim stolom, on je prat najveći - kaže on.

Autor: Pink.rs