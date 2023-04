Roditelji nisu znali koliko je popularan dok se zajedno nisu pojavili u javnosti.

Mladi reper Relja Despotović proslavio se kao "Seksi" iz grupe Crni Cerak, a njegov vrtoglavi trijumf na muzičkoj sceni dogodio se spontano.

Nekada skromni dečaci iz kraja, danas nastupaju na najprestižnijiim festivalima u regionu i zarađuju ozbiljne svote novca.

Relja se jednom prilikom osvrnuo na svoje najbliže, koji nisu bili svesni koliko je njegova popularnost velika, sve do trenutka dok zajedno nisu otišli na glasanje. Samo jednom je javno progovorio o majci, kojoj je značajno olakšao način života svojim uspehom.

- Nije ni njima odmah došlo u glavu da sam popularan. Mama je shvatila to kad smo otišli na glasanje. Kad je videla da se ljudi okreću i da me gledaju, tada je shvatila da je to što radim uspešno - rekao je Seksi.



Relja je srećan jer svojim roditeljima danas može finansijski da pomogne, a posebno mu je drago zbog majke, koja je dala otkaz nakon njegovog uspeha na muzičkoj sceni.

- Jako mi to znači. Moja mama više ne mora radi. Najviše mi znači što je ona dala otkaz! To mi je onako najdraže i bio mi je jedan od glavnih ciljeva. Prvi korak ka ostvarenju nekog uspeha je to što mama više ne mora da radi i što mogu da pomažem svoju porodicu - ispričao je mladi reper, prenosi Telegraf.

Autor: Pink.rs