Popularna reperka i bivša zadrugarka, MC Aleks nedavno je na svom Instagram profilu čestitala rođendan svojoj mami.

U objavi je napisala emotivnu poruku u kojoj je istakla koliko joj znači njena majka i kako je ona bila podrška u svim njenim životnim izazovima.

- Volim te kako samo ja to znam i kako samo ti to osetiš! Tražim tu jednu reč koja bi opisala sva moja stanja, emocije koje osećam u svakom mogućem momentu kada pomislim na tebe, ali je ne pronalazim. Znam da ti znaš , znam da ti osetiš, znam, ta naša posebna povezanost, ta naša posebna konekcija kroz misli, kroz vazduh, kroz daljine, kroz želje! Volim te i volim i opet volim! Do neba i nazad! - napisala je na instagram storiju bivša zadrugarka.

Očigledno su je preplavile emocije, te joj se zajedničkom fotografijom ponovo obratila uz veoma emotivne reči.

Izvinjavam se ali toliko su me emocije ponele. Ovo je moja majka! Najhrabrija osoba koju poznajem, a poznajem ih jako mnogo. Ne pišem ja ovo zato što je moja nego zato što je zaista tako. Ko god je poznaje lično, složiće se sa mnom. Ona je napravljena od čelika, ona nije sa ovog sveta, ona je vanserijska. Zašto to kažem, pa zato što bi malo ko preživeo ono što je ona prožIvela i preživela! Ne zato što je operisana više od 10 puta, ne zato što je detinjstvo provela po bolnicama, ne zato što je pešacila danima tog nemilosrdnog rata da bi spasila mene, sebe. Nego, zato, što posle svega toga ima 4 dece, nije odustala od sebe, života, od nas! I da vam kažem, ja rođendane ne volim, ne volim te brojke koje nam uporno pokazuju jasnu stvar! I da, jako sam sebična i želim te zauvek kraj sebe! I da, hvala MU što si baš ti moja majka, što uvek imaš snage za nas, ma koliko umorna bila. Što razumeš i shvataš, što dočekaš raširenih ruku iako su ti nekada te iste jako bolne i umorne, što ne moram ništa da ti kažem a sve znaš, po pogledu, po glasu, po poruci jer ta povezanost je neobjašnjiva ! Volim našu konekciju! Kroz misli,kroz vazduh, daljine, želje! VOLIM TE MAMA - napisala je ona.

Ova emotivna poruka izazvala je brojne pozitivne reakcije njenih pratitelja na društvenim mrežama. Mnogi su se složili da je važno zahvaliti se i čestitati rođendan svojim najmilijima te su joj požejeli sve najbolje u daljnjem životu.

MC Aleks je inače poznata po svojim snažnim stihovima i stavu, te je jedna od najpopularnijih reperki na domaćoj muzičkoj sceni. Njeni nastupi uvek su vrlo energični, a publika je oduševljena njenim izvedbama.

Ipak, ova objava pokazuje i njenu osjetljivu stranu te koliko joj je važno njeno porodično okruženje. Slike koje je objavila zajedno sa svojom majkom pokazuju kako uživaju u druženju i koliko im je lepo kada su zajedno.

Autor: N.Ž.