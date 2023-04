ZA NOS DALA 7.000 €, A SA 20 GODINA SILIKONE PLATILA 3.000€! Uki Ku nije dobro podnela OPERACIJU, evo kroz kakvu je AGONIJU prošla

Poznata infuenserka Una Kablar, poznatija kao Uki Q, nedavno je operisala nos u Turskoj, a za operaciju je izdvojila 7.000 evra.

Ona je ranije imala i operaciju grudi, a sada je na svom Jutjub kanalu detaljno progovorila o tom zahvatu koji ju je koštao 3.000 evra.

- Ovaj video je trebalo da izađe pre dve godine. U pitanju je drugi deo o s**ama. Skoro sam odgovarala na pitanja na storiju i neko me je ponovo to pitao, bila sam u fazonu 'ajde više to da snimim, stvarno, red bi bio... - rekla je Una.

- Imam momenat kad sam se budila iz anestezije, što je bilo nešto najsmešnije na svetu. Moja mama koja sedi, trese se sat vremena, a ja se budim, ovako gledam i pitam: „Gde su mi si*e?" I moja mama kao: „Tu su, u zavojima, sve je u redu...", a ja: „Ne vidim ih!" (smeh) - prisećala se Una, koja se na ovaj korak bila odlučila sa svega 20 godina.

Nakon operacije usledio je oporavak.

- To je operacija, logično da boli oporavak. Određeni period ne možete da ustanete sami iz kreveta, pa bih se uhvatila za koleno i povukla. Imala sam razne metode, tako da, kad se stavlja (silikon) vi ste pod totalnom anestezijom i ne osećate ništa. Kad se probudite pijete lekove protiv bolova, otoka, antibiotike da ne dođe do komplikacija... Ali, boli. Najgora su mi, ja mislim, bila prva tri dana. Posle mi je bilo okej. Osećate neku težinu i pritisak, kao da je neka ogromna upala mišića (u pitanju). To je bilo pre skoro dve godine, ja bol brzo zaboravljam... Ali i nije mi fokus bio na tome, već na rezultatima. Toliko sam to želela, meni je to bilo sve na svetu. Generalno ih volim i toliko sam želela sebi da ih kupim, da me nije zanimalo da l' ću da crknem od bolova - otvorila je dušu, a onda se osvrnula i na komplekse koje je zbog grudi imala kao mlađa.

- U osnovnoj školi, uvek mi je bilo glupo da se presvlačim na fizičkom. Bila sam u fazonu - šta nije u redu sa mnom, zašto jedino meni ne rastu si*e, zašto izgledam kao dečak... ? I posle, u srednjoj, oguglala sam. Kad zaradim pare, kupiću ih. Nosila sam kineski puš-ap, sebi sam izgledala top s tim, jeste da to skinem uveče, ali... I, to sam i uradila. Čim sam zaradila svoje pare, samoj sam sebi kupila si*e - zaključila je Una.

Inače, Una je nedavno otkrila koliko je potrošlia na operaciju nosa.

- Nos 7.000 evra, karte 200 evra po osobi, plus doplata za prtljag. Smeštaj oko 800 evra za dve osobe sa doručkom, sad ne znam, to zavisi od hotela do hotela. Morate doći dva dana pre operacije i ostati još minimum nedelju dana posle operacije. Lekovi oko 25 evra. Kovid test i te pretrage pre operacije po 100 evra i plus džeparac da trošite dok ste ovde na hranu - napisala je Una, koju je operacija sa dodatnim troškovima koštala preko 9.000 evra.

