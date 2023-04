ON JE BUDUĆI ČAVIĆ?! Ivana Pavković poazala šta njen prvenac sve ume, NE KRIJE ponos na njega! (VIDEO)

Nakon što je na svet donela blizance, pevačica Ivana Pavković bila je potpuno posvećena njima, ali je vodila računa da ne zapostavi ni starijeg sina Vujadina.

Da uspeva da uskladi sve obaveze pokazuje i poslednji snimak na kojem se objavila kako izgleda trening plivanja njenog prvenca na koji je stigla da ga odvede.

-Moj Vučko – napisala je Ivana uz snimke sinovljevog plivačkog umeća, a mi vam donosimo najzanimljivije kadrove

Pevačica se uskoro vraća i na scenu, o čemu je nedavno govorila za medije.

-Godinu i po dana, možda se nekome čini da je brzo prošlo, ali meni baš i nije. Baš sam se uželela i snimanja, nisam prihvatala sve emisije, prosto nisam bila spremna. Ovo je sada zvanično prva emisija u kojoj sam se pojavila nakon porođaja- kaže Ivana.

Ivana je rekla da joj je druga trudnoća brzo i lako prošla i da joj je bilo dragoceno iskustvo koje je doživela kada je rodila starijeg sina.

-Ovu drugu trudnoću sam prošla onako opuštenije bez straha i naravno oni kada su se rodili strah ne postoji, a mi smo sve to prošli. Imamo pomoć, pa sada mogu da budem aktivna i da se pojavljujem malo – rekla je ona.

Ivana na društvenim mrežama često deli slike i snimke iz porodičnog doma. Ona kaže da su svi zaista srećni i da to žele da podele sa ljudima, a posebno je srećan stariji sin Vujadin koji je dobio dva brata.

-Svi mi pišu zašto ih češće ne izbacujem imam dosta snimaka, ali ih čuvam i za privatnu arhivu. Ne želim ni da budem dosadna, ali ljudima to zaita nije dosadno. Svi se raduju zbog nas i drago mi je što ljudi cene one prave vrednosti, a to je porodica. Što se Vujadina tiče, znala sam kakvo je dete i znala sam da će sve to prihvatiti dobro. Svi su nas plašili da će biti problema, ali on toliko njih voli i mazi ih da se nekada i unervoze – zaključila je Ivana za medije.

Autor: N.Ž.