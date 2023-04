Milica Todorović progovorila o svom ljubavnom životu, pa priznala: RODITELJI ME TERAJU DA RODIM, A JA NI DEČKA NEMAM! Muke njene niko ne zna!

Nije joj lako!

Milica Todorović (32) kaže da je majka Jasmina i otac Milan teraju da rodi dete, ali da ona nema sa kim da zatrudni! Pevačica priznaje da bi volela da se ostvari kao majka, ali je svesna da prvo mora da nađe dečka.

- Roditelji me ranije nisu terali da se udam i da rodim dete, ali u poslednje vreme su kao na iglama! Stalno me pitaju kada će da postanu baka i deka. Mnogo bi voleli da dobiju unuče i ja ih razumem jer je to nešto prirodno. Međutim, ne može kad oni hoće, jer ja čak nemam ni dečka. Ali, ukoliko bih se sutra zaljubila, odmah bih zatrudnela. Volela bih da imam troje dece, jer mnogo volim mališane. Jedna prelepa devojčica me je nedavno raznežila na snimanju spota za moju novu pesmu. Kada sam gledala kadrove sa njom, suze su mi krenule. Jedva čekam da postanem majka, ali to ne određujem ja, već Bog - priča Milica.

Todorovićeva kaže da neće promeniti prezime kada se jednog dana bude udala:

- Svi me znaju kao Milicu Todorović, pa bih zadržala svoje i dodala muževljevo prezime. Moj budući suprug će morati to da razume, jer mi je bitno zbog posla kojim se bavim. Pored toga, važna će mi biti njegova podrška. Ne bih podnela da sam sa nekim ko je bolesno ljubomoran. Nemam ništa protiv ljubomore u dozama normale, čak mi je zdrava ljubomora prihvatljiva. Ali ona druga ne dolazi u obzir.

Pevačica dodaje da joj nije bitno zanimanje budućeg partnera.

- Ne zanima me da li je momak sa kojim sam u vezi fudbaler ili glumac, već da me poštuje i razume. Veoma mi je važno da ima nešto u glavi, kako bismo mogli o svemu da razgovaramo. Jedva čekam da nađem takvog, pa da konačno osnujem porodicu. Trenutno mi se niko ne dopada, zaljubljena sam u sebe - završava priču Milica.

Milica Todorović nije imala mnogo momaka. Njena prva ljubav je bio kolega iz "Zvezda Granda" Nenad Jovanović. Potom se zaljubila u brata Saše Kovačevića, Radeta, sa kojim je bila četiri godine. Onda se smuvala sa koreografom Milošem Paunovićem. Posle pet godina ljubavi, par je raskinuo, a Milica je 2019. godine uplovila u vezu sa glumcem Petrom Strugarom, sa kojim je raskinula posle pet meseci.

Autor: M.K.