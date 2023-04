OVAKO JE BEOGRAD DOČEKAO HRVATSKU ZVEZDU! Jelena Rozga poručila: Tražim svoje greške i zahtevna sam! Otkrila i prema kome se "GROZNO" ponaša!

Pevala više od tri sata svoje i hitove Magazina!

Jelena Rozga je sinoć održala spektakularan koncert u Beogradu, nakon kojeg se obratila okupljenim medijima.

Ona je deo muzičke scene već nepune tri decenije, uživa pažnju publike širom regiona, i kao prava velika zvezda, stoji čvrsto sa obe noge na zemlji. Pevačica je za "Blic" rekla da neće dozvoliti da je slava promeni, a otkrila je i kako je sarađivati sa njom.

Ne želim da me slava promeni i da zahtevam neke stvari sutra. Tražim uvek svoje greške nakon nastupa. Mislila sam da idem na nečiji koncert, osećala sam se kao da sam nečija gošća, sebi sam samo ponavljala: “Jelena samo uživaj” i zaista sam uživala. Ovo sam što jesam, ne volim da glumim, ne volim previše da pričam, šta mi dođe to i kažem, nemam pripremljene govore na koncertima. Volim sve pesmom da pokažem – iskrena je pevačica, koja priznaje da je zahtevna.

Problem kod mene je što sve mora da bude savršeno. Najbitnije mi je da sve muzički bude kako treba, tu sam grozna. Onda su došle na red i koreografije, moram da se zahvalim Žigi Sotlaru i ostalim plesačima, mesecima smo radili. Neko sam ko zna šta hoće, Tončiju Huljiću i Vjekoslavi kažem kada želim sporu ili brzu pesmu, šta mi se sviđa, šta ne, oni to znaju bolje od mene, ali se više ne bojim da kažem da bih nešto promenila, ali onako slatko, pa mi sve oproste – istakla je Rozga.

Beogradski koncert u okviru turneje “Minut srca mog” u organizaciji Skymusic-a, Rozga je pretvorila u gotovo tročasovno putovanje kroz nezaboravne hitove tokom 27 godina duge karijere

Na nivou najvećih svetskih muzičkih zvezda, Jelena Rozga sinoć je „održala lekciju“ pred prepunom Arenom, dokazavši da je svaki deo njenog performansa doveden do savršenstva – od neverovatnih vokalnih mogućnosti, benda koji ju je u takt pratio tokom nastupa, besprekorne scenografije i specijalnih efekata, do uigranih plesača i najsavremenije audio-vizuelne produkcije koju potpisuje Skymusic.Koncert, koji je rasprodat čak dva meseca unapred i za koji se tražila ulaznica više, napravio je pravu pometnju u životu prestonice, budući da su se već od ranih poslepodnevnih časova reke ljudi slivale ka beogradskoj Štark Areni. Prava eksplozija desila se već sa prvim tonovima, koji su, praćeni ovacijama i dugotrajnim i gromoglasnim aplauzom, označili početak do sada neviđenog koncertnog spektakla koji je otvoren pesmom „Ne tiče me se“, i već tada bilo je jasno da će Rozgina neverovatna energija i iskrena emocija u kombinaciji sa izvanrednim vokalom, osvojiti srca publike u Areni

Suvereno vladajući scenom i ne prepuštajući ni najmanji detalj slučaju, na nivou izvođača svetskog kalibra, Rozga je, pod dirigentskom palicom art direktora Miloša Šarovića, svoj sinoćnji nastup koncipirala iz tri dela. Nastup je bio upotpunjen plesačima i neverovatnom koreografijom, za koju je bio zadužen najbolji evropski koreograf, Žiga Soltar, dok su kostime osmislili modni dvojac ENVY. Više od 400 kvadratnih metara LED ekrana, preko 300 rasvetnih tela i više od 500 hiljada vati zvuka direktno iz laboratorije Skymusic-a, dodatno su doprineli celokupnom doživljaju u Areni.

Već nakon prve numere, nizali su se hitovi iz njene solo karijere, ali i iz perioda kada je pevala u grupi Magazin, poput „Nirvane“, „Bižuterije“, „Okusa mentola“, „Dani su bez broja“, „Ginem“ i mnogih drugih, dok je publika, koja je pristigla iz svih delova zemlje, tokom cele večeri, pevačici dala dodatni vetar u leđa, pevajući svaki njen hit zajedno sa njom. Kao i na koncertu u Zagrebu, kojim je popularna Splićanka započela turneju „Minut srca mog, na sceni joj se sinoć pridružio Matija Cvek, koji je sa Jelenom snimio duet za numeru „Zar je ljubav spala na to“.

Nakon gotovo tri sata, koncert je zatvoren numerom „Minut srca tvog“.

Ne mogu vam opisati koliko sam srećna i uzbuđena! Hvala svima koji su me podržali i naravno, mojoj najboljoj publici, koja mi iz dana u dan pruža bezrezervnu podršku i ljubav. Zahvaljujući njima, moji snovi se ostvaruju! Žao mi je što veliki broj njih nije uspeo da kupi ulaznicu, ali se nadam da će biti prilike da se vidimo uskoro“ – rekla je Rozga nakon koncerta.

Autor: Pink.rs