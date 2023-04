Pevač Peđa Jovanović progovorio je o problemu sa kojim se dugo borio i koji mu je na neki način promenio život. On je na kraju uspeo da se izbori sa alkoholom, a imao je u poruke za sve koji prolaze kroz isti problem.

Peđa je priznao da je ovaj porok lično njemu i karijeri stvarao velike probleme, ali je ipak sam, bez pomoći lekara uspeo da se izbori sa tim, kako kaže najtežim periodom u životu.

- Problem sa alkoholom je svakako jedna tema koja je ogromna i pričam javno o tome. Imao sam problem za koji sam u jednom momentu mislio da ne mogu sam da se izborim sa njim. Mislio sam da mi je potrebna stručna pomoć, ali sam ipak uspeo sam - kaže on.

Pevač priznaje da je tu odluku da prestane sa pićem dugo odlagao, ali je na kraju preko noći presekao i rekao sebi da neće više da pije.

- Jednostavno sam preko noći rekao da neću više da konzumiram alkohol. Sa ove tačke gledišta, samo je bilo teško to što sam dugo odlagao. Kao samo ovo veče još da se opustim i to tako ide u nedogled i tako je duže trajalo. Shvatio sam da mi to ne treba, kako sam to rešio, moja karijera ide uzlaznom putanjom, nema više onih mamurluka, ne boli me glava. Ne grize me savest gde sam bio i šta sam radio, ne postoji otrov više u organizmu koji me je kočio - dodaje on.

Peđa nije jednini pripadnik naše javne scene koji je upao u kandže poroka, a u jednoj emisiji je priznao koju su to glavni okidači da neko skrene sa puta.

- Ja sam mislio samo da se opustim, pa ti neko kaže uzmi jednu, dve rakije to ti je dobro za glas, ali nije. U narodu je to mišljenje usađeno, od malih nogu ti vidiš da otac nazdravlja sa prijateljima. Ili ono kada neki doktor kaže jedna čaša vina je zdrava, ja mislim da nije. Ja sam jedno vreme uživao u alkoholu, a sada mi je lepše bez njega. Jednostavno sam shvatio da mi je Bog dao šansu i da mogu da uspem i sa pesmama i karijerom - zaključio je on.

