DANIJEL ALIBABIĆ PROGOVORIO O MAMI KSENIJE PAJČIN! Pevač se sa setom priseća UBIJENE drugarice, dok ovo govori o BOLU njene porodice!

Danijel Alibabić bio je blizak prijatelj s pokojmom pevačicom Ksenijom Pajčin.

On se i danas rado seti njihovog druženja, a, kako kaže, u kontaktu je s njenom porodicom, majkom Ljubicom i ujakom Nikolom.

Crnogorski pevač je istakao da mu Ksenija, koju je 16.marta 2010. godine ubio dečko Filip Kapisoda, pa onda presudio sebi, mnogo nedostaje i da mu je bila kao sestra.

- Ksenija Pajčin i ja smo bili prijatelji kakvih nema. Kad god pričam o njoj trudim se da to bude s osmehom, ali kako vreme odmiče, sve mi je teže. Prošlo je mnogo godina. Ksenija se do te mere zaštitnički odnosila prema meni svaki put kad bih dolazio u Beograd da je to neverovatno. Bila mi je kao starija sestra. Želim da je svi pamte s osmehom, da svi pričaju samo lepe stvari o njoj. Da je danas živa, ona bi bila najveća zvezda i to je 100 odsto tako - rekao je Danijel u jednoj emisiji.

On se prisetio kako je Pajčinova izazivala pažnju na svakom koraku.

- Ono što je karakteristično za nju jeste da gde god da se pojavila bila je u centru pažnje. Kad smo izlazili u grad, nije postojala žena ili muškarac da se za njom nisu okretali na ulici. Kad uđe negde, svi zaneme. Imala je taj iks faktor, a pored toga što je bila najlepša, zračila je neverovatnom energijom. Mnogo mi nedostaje i sve je veća ta praznina koju osećam jer je nema. Alibabić je potom objasnio da niko ne može protiv sudbine i da je Ksenijina, nažalost, bila vrlo tragična.

Svi danas mogu da budu pametni i daju sebi za pravo da pričaju na temu toga kakav su odnos imali Filip Kapisoda i ona. Mislim da im je bila takva sudbina. Imali su toksičan odnos i moralo je tako da se završi. Ne treba da komentarišemo ko je kriv za to što se desilo jer su njihove porodice te koje najviše pate i njima ne bi bilo prijatno da bilo ko otvara tu temu. Bolje je da ih pustimo da počivaju u miru. U kontaktu sam s Ksenijinom majkom i njenim ujakom, dugogodišnji smo prijatelji. Često se viđamo, oni su tu za mene i ja ću uvek biti tu za njih. Njena majka nikad ne priča za medije, Ljubica je jaka žena i ne bili u koži roditelju koji izgubi dete. Radujem se kad je vidim nasmejanu i da dobro izgleda. Podržavam što ne priča na tu temu za medije, ona nije javna ličnost. Čuva od zaborava lik i delo svoje ćerke, a ja se trudim da joj u tome pomognem koliko god mogu - zaključio je pevač.

