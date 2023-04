Veliki emotivac!

Ivan Dragić je nakon sinoćne emisije "Nominacije" doživeo ljubavni krah, te je pokazao svoje emocije kao nikada do sad. On je isplakao more suza, iz straha da će ostati bez svoje lepše polovine Aleksandre Momčilović Sane. U ovakvom izdanju ga nismo nikad videli.

Tom prilikom kontaktirali smo njegovu majku Slavku Dragić, koja nam je iskreno govorila o njenom sinu:

Pre svega, drago mi je što je vreme i njegovo učešće pokazalo kakav je Ivan u stvari. Učesnici koji su pokušali da ga predstave na drugačiji način su čak sinoć videli da su pogrešili - govorila je Slavka.

Da li ste iznenađeni izlivom njegovih emocija?

Nisam iznenađena jer je Ivan kao i do sada pokazao svoje iskrene emocije. Kao neko ko je odrastao u drugačijem okruženju, i na drugačijim moralnim i emotivnim vrednostima, ovo je bila samo kulminacija, pogotovo u tom prostoru gde su njegove emocije očekivano dodatno pojačane - pričala je ona.

Šta mislite kako bi odreagovao da je Aleksandra zaista ispala?

Verujem da bi mu bilo izuzetno teško, ali takođe sigurna sam da je svestan da je i to deo rijalitija, s tim što su njegove želje očigledne, a to je da ostane što duže - rekla je Slavka.

Autor: M.Z.