Spremna da se suoči sa Bojanom Simićem!

Pevačica i bivša zadrugarka Ivana Šašić bila je gost emisije ''Pitam za druga'', a na samom početku osvrnula se na svoj sutrašnji susret sa bivšim mužem Bojanom Simićem na velelepnom imanju.

Naime, Ivana sutra uveče peva na žurki, a voditelje Stefana Miloševića Pandu i Anu Radulović interesovalo je kako će izgledati njihov susret na imanju nakon svega.

- Ulazim u Zadrugu, ali kao pevač. Dobila sam poziv, ali mislim da mi ove godine nije mesto tamo, ali kao pevaču uvek. To je moja profesija. Mislite da bi meni bolje bilo nego Ani Ćurčič? Mislim da bi meni bilo i gore. On se ne boji zatvora, a Slavnić ima limit. Bojan ne bo mogao da se kontroliše, Ja sam to isto doživljavala, sve je pitanje šta njemu igra ulogu, njemu igra ulogu da bude tema i da ostane što duže. Njegova zamisao je bila da me isprovocira i da ja uđem unutra - rekla je Ivana i dodala:

- Nemam šta ja da se spremam, ja idem da pevam. On kaže da nije ušao preko mog imena. On je mene stvorio, ja sam niko i ništa. Ja sam mala i neostvarena, niko za mene ne zna, a za njega svi. Nemam ja emocije prema njemu, pecnuću ja njega flašom. Šalim se. Dovoljno je to što on meni preti. Rekao mi je da će biti selidbe. On to radi jer se plaši istine i zna da sam ja rekla istinu - poručila je pevačica.

Autor: M.K.