BABA VANGA JE LEPU BRENU SLOMILA U PET REČI: "Dok si živa bićes..." Nakon toga pevačica je doživela nešto NEVEROVATNO!

Brena je došla sa strahom kod proročice zato što nije navikla na te stvari.

Pevačica Lepa Brena prisetila se čuvenog koncerta u Bugarskoj kao i trenutka kada je upoznala poznatu proročicu Baba Vangu.

- Ima toliko lepih trenutaka. Trebaće mi vremena da možda jednoga dana složim sve ono što je bilo predivno, jer pamtim samo srećne dane, da složim i napravim jednu životnu priču kako su me sputavali, kako sam se izborila za svoje mesto pod suncem i kako sam uspela u svemu tome. Volela bih da moj životni primer bude primer devojkama i mladićima koji veruju u sebe - započela je pevačica.

Brena je tada upoznala Baba Vangu, čije je reči zapamtila dobro.

- Rekli su mi u Bugarskoj da bi bilo dobro da posetim čuvenu proročicu Vangu. Došla sam umorna i malo sa strahom zato što nisam navikla na te stvari. Ona mi je ispričala ceo moj život, u pet rečenica mi je rekla kako će i šta će biti, i rekla mi je da iduće godine kad dođem ponovno u Bugarsku prvo dođem do nje. Ja sam joj rekla da od iduće godine prestajem da pevam, neću nigde dolaziti. Ona mi je tada rekla - ti si rođena da pevaš, spajaš ljude, širiš pozitivnu energiju, to je tvoje karmičko opredijeljene. Dok si živa bićeš Lepa Brena - izjavila je pevačica.

Upravo u Bugarskoj doživela je nezaboravno iskustvo, ono što nijedna zvezda sa naših prostora nije, kada je pevala pred 120 hiljada ljudi na stadionu.

- Obišli smo Sofiju i neka tri stadiona koji su bili prazni, bio je mrak. Ja sam bila jako srećna što nema nikoga. Pomislila sam da će me vratiti u hotel, skinuću šminku, obući pidžamu, upaliti TV, napokon se odmoriti. Međutim kad smo došli do stadiona Levski prvo sam pomislila da se igra neka svetska utakmica. Onda mi je kopilot rekao da se spuštamo tim velikim helikopterom, to je poput helikoptera predsednika SAD-a. Kad sam to videla, nestao je sav umor, a zamenili su ga adrenalin, ushićenje, ponos i sreća. Rekla sam sama sebi – Breno, pevaćeš dok si živa - zaključila je Brena za T-portal.

Autor: Pink.rs