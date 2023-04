Muk u studiju!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio pobednika "Zadruge 5", Dejana Dragojevića i pevačice Ivanu Nikolić, Barbaru Bobak i Milicu Jokić.

Usledila je i rubrika "Pazi Mina", te je voditeljka čitala pitanja za Dejana.

Od kada si promenio veru, ko te je najviše osudio iz porodice?

- Niko me nije osudio. Niko ni ne zna, islam retko ko poznaje. Kada sam malo objasnio, upoznati su samo o tome preko medija. Što se tiče islama, medijski je prikazan suprotno od toga što jeste. Mami je jako teško da se nosi sa komentarima. Na primer, mama je okačila katolički uskrs, komentari su užas! Nema šta ko da mi kaže, normalni su ljudi - rekao je Dejan.

Kada je bio prelomni trenutak kada si video da ćeš promeniti veru?

- Svi me znaju da sam bio surov i znao sam sa rečima da izvrnem naopako, jer uđem u srž svega toga. Tako je bilo i sa ovim. Čim sam stupio u vezu sa osobom koja je druge vere, pripisvali su mi sve i svašta. Tada sam istraživao da vidim kako da odbranim i tako dalje i kako sam krenuo da istražujem, krenulo je da mi sve sviđa. Ja sam čudan, zanimalo me je šta je smrt?! Kada sam krenuo da čitam, video sam da piše opširno i opisano u sitne detalje - rekao je Dragojević.

Da li si dobio pretnje posle objave?

- Dobijiam pretnje svaki dan, samo što mi babu na fiksni nisu zvali. Ja kažem, hanibal da ima instagram, ne bi takve poruke napisao. Malo pre mi poslao neki lik poruke neke, nema šta mi nije rekao, a on bio u Turskoj i slikao se pored džamije. Ljudi mešaju veru i nacionalnost, ja sam srbin, ali sam se opredelio za islam - rekao je Dejan.

Budući da se u medijima pojavio sukob između Tamare Đurić i tebe, ima li neko da te je podržao?

- Ima. Teško je indirektno podržati, jer ljudi znaju da napadnu i tog nekoga ko je podržao. Nije me ni to za Tamaru dotaklo - istakao je pobednik "Zadruge".

Ko iz tvog okruženja je ubeđen da si omađijan od strane Dalile?

- Ima te magije i dalje (smeh). Niko. Bilo je to kada je bio rijaliti i stvari koje su se tamo dešavale bile su nerealne. Isekao sam se čašama, bio sam umotan skroz. Ja sam najviše pričao na tu temu, jer znam 90 posto od 100. To je bilo u tom trenutku - rekao je Dragojević.

Imaš mogućnost da samo jednim pridevom opišeš Cara, a jednim Aleks, koji bi to bio?

- Ne bih to komentarisao. Bilo mi je smešno, rekao je Car: "On bi meni trebao penziono da uplati". On će zauvek biti moj zet, ako Bog da da mi biznis bude kako treba, on od mene ima godinu dana radnog staža. Menio je on samo dobro doneo, drag mi je - rekao je Dejan.

Autor: N.Ž.