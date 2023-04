'NE ŽELIM DA SE SADA OVA EMOTIVNA PRIČA NIPODAŠTAVA...' Barbara Bobak prokomentarisala TAJNO VENČANJE Darka Lazića i Katarine!

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Ognjen Amidžić je u novom izdanju kultne emisije "Amidži šou" ugostio pobednika "Zadruge 5", Dejana Dragojevića i pevačice Ivanu Nikolić, Barbaru Bobak i Milicu Jokić.

Usledila je rubrika "Šta bi radije?".

Ivana, šta bi radije: "Zaspala u sobi punoj bubašvaba ili jednog slepog miša"?

- Kao zaspala sam i nije strašno (smeh). Nije mi strašno, više se plašim zmija - rekla je Ivana.

Egore, šta bi radije: "Godinu dana bez telefona ili bez seksa"?

- Narvno bez telefona, seksualne dužnosti su vrlo važne za sve nas i vođenje ljubavi je važno za sve nas - rekao je Egor.

Barbara, šta bi radije: "Našla normalnog, finog i kulturnog dečka ili sve isto do sada"?

- Pa ajde, normalnog, finog i kulturnog... - rekla je Barbara, a na priču o tome da se njen bivši momak Darko Lazić oženio, imala je da kaže:

- Ajde kada smo nabasali na to. To je bila jedna, emotivna priča, ja ne bih zalazila u to jer ne želim da se taj emotivni faktor nipodaštava. Posle četiri autorske pesme, mislim da sam ocepila sebe od te titule. Ne bih volela da komentarišem više ništa vezano za njega - rekla je Barbara.

- Je l' bilo šanse da se venčate i vas dvoje - pitao je Ognjen.

- Upravo sam rekla da sam završila tu temu - nasmejala se pevačica.

Dejane, šta bi radije: "Da uhvatiš ženu u prevari ili ona tebe"?

- Ja sam ovo prvo već, a sada nek se promeni ovo malo - rekao je Dejan.

