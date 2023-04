Bez dlake na jeziku!

Popularna folkerka Rada Manojlović progovorila je u emisiji ''Ekskluzivno'' o sujeti na estradi, koju je osetila na svojoj koži, a onda otkrila i zbog čega je postala zlopamtilo, a osvrnula se i na velike hitove Severine Vučković koji su joj bili ponuđeni.

- Meni je dobrota u moja iskrenost donela to da me publika voli. Ja sam se ponosila uvek onim odakle sam potekla. Bitno je da te publika zavoli kao osobu, a s druge strane imate i one koji žele da iskoriste vašu dobrotu. Gde je popularnost i novac, tu su i problemi. Nosim na leđima, mada i leđa me bole, ukočila sam se... - kaže Rada i dodaje:

- Nisam zlopamtilo, ali genralno pamtim. Ne može neko ko je loše govorio o tebi da pređeš. Prelazila sam, neki novinari su mu načinili štetu. Posle nekoliko godina opet... Ko te jednom povredi, opet će - rekla je Rada i otkrila koje numere je trebalo da snimi sa Severininog albuma, kao i zbog čega nije došlo do toga.

- Ja sam jako htela da snimim Bred Pit i ceo album, ali tada je Saša PŠopović još plaćao i biriao pesme. Tada se on nije sporazumeo sa Aspirincima i ja sam ostala bez pesama ''Kamen oko vrata'', ''Ko me tjero'', ''Boing''... - poručila je pevačica.

Autor: M.K.