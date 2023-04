Daniel Kajmakovski objavio fotografiju TRUDNE supruge! Nakon razvoda PRONAŠAO svoju sreću kraj OVE LEPOTICE!

Otac po drugi put!

Makedosnki pevač Daniel Kajmakoski oženio se u januaru po drugi put, a sada je objavio fotografiju svoje trudne supruge i potvrdio da će uskoro postati roditelji.

Kajmakoski je lepu vest podelio na svom Instagram profilu, uslikao je izabranicu i tom prilikom otkrio pol bebe:

Inače, on je rodom iz Makedonije, karijeru je gradio u Beogradu, a u jednom trenutku iznenada se povukao iz medija zbog porodičnih problema.Naime, on se razveo od 13 godina mlađe misice Kristine Dimitrijevske, a u januaru 2023. je na Instagramu objavio da se ponovo oženio. On je tada podelio fotografije sa opštinskog venčanja, a svojoj izabranici uputio je emotivne reči: "Volim te, ne samo zbog onoga što jesi, već i zbog onog što sam ja kada sam sa tobom".

Danijel iz braka s Krstinom ima sina Davida kojem je šest godina, a sada će dobiti još jednog dečaka.

Autor: Pink.rs