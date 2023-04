Iskrena do koske!

Popularna folkerka, Rada Manojlović, u razgovoru za medije, odgovorila zašto je prekinula dugogodišnju saradnju s menadžerom Sašom Đurićem.

- Svaki odnos, pa i poslovni koji traje 15 godina, gde smo pojeli i kilo soli i naputovali se, bilo je teško doneti tu odluku. Nije bilo sredine, nego potpuna blokada i izbrisana je ta epizoda iz života. Tražila sam pomoć psihijatra, primetila sam da koliko god se trudim da sam jaka i da mi nije stalo, odrazilo mi se na nesanicu. Ja sad pričam o tome, ali mozak noću radi 200 na sat. Shvatila sam da me je pogodilo, iako sam mislila da nije. Sad sam mnogo bolje, priznajem da sam padala u panične napade, nikad mi se tako nešto nije desilo - priznaje Rada.

Manojlović je zaposlila rođenu sestru Maju kao menadžerku, i zasad posao teče u najboljem redu.

- Imamo svog čoveka koji nam je vozač, ali i "gorila" (smeh), kao i klavijaturistu. Uvek su njih dvojica s nama i to deluje ozbiljnije, ali znaju me sve te gazde klubova, dugo sam na estradi. I znaju da nema mesta za nepristojne ponude. Šta će mi neko drugi, ne trebaju mi veliki procenti. Kad su u pitanju veliki koncerti, to je drugo. A za nastupe u diskotekama me ljudi sami zovu - iskrena je Rada.

Nakon četiri godine diskografske pauze, Rada Manojlović ovih dana ulazi u studio kako bi snimila novi album na kom će se naći i pesma nedavno preminule Marine Tucaković.

- Ona je jako verovala u tu pesmu i stalno je pitala kad ću da je snimim. Pesma je baš Marina, samo njoj to može da padne napamet. Pričam o njoj kao da je tu, i zaista mislim da jeste, toliko toga je uradila za estradu - kaže Rada.

Po završetku albuma u planu joj je i zakazivanje solističkog koncerta.u Beogradu.

- Svaki dan sam zahvalna bogu na svemu i to mi ne znači nešto specijalno, ali priznajem da bih koncertom zaokružila priču. Mislim da imam i sad pesme za to, ali verujem da će mi s novim albumom dogoditi veliki koncert.

Pričala je i da li je istina da će se njen bivši dečko Milan Stanković zaista zamonašiti, kako je ovih dana pisano u medijima.

- Nije na meni da pričam detalje, ali možda bih mogla da kažem da nije to tako kako mediji predstavljaju. Ali on je našao neki mir i nikad ga nisam videla takvog. On je bio veliki nervčik, a sad mi dođe da mu se ispovedim, toliko me smiruje. Pitam se je l' to MIlan Stanković koga znam od 2007. kad smo bili deca. Ma, vratiće se na scenu, mora zbog mene - otkriva Rada.

Rada je, međutim, ostala zagonetna na pitanje da li je i dalje u vezi sa kolegom Harisom Berkovićem.

- Jao, ne mogu sad o tome, duga je to priča, ne bih je da načinjemo. Ne bih znala odakle da počnem.

