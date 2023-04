Evo šta je obeležilo noć za nama!

Sinoć se u Beloj kući održala još jedna emisija "Pitanja novinara", te je Dušica Jakovljević u studiju ugostila urednicu rubrike "Zabava" na portalu Pink.rs, Milicu Krasić i predstavnicu sedme sile koje su bile spremne da totalno razoružaju zadrugare.

Na samom početku, Milica je porazgovarala sa Zvezdanom Slavnićem o njegovom odnosu sa Anom Ćurčić. On je ovom prilikom otkrio da li je izvinjenjem upućenom njoj kupovao mir, ali i kakav je odnos zapravo imao sa njenom decom tokom njihove vanbračne zajednice.

U ponedeljak si ustao I izvinio se javno Ani I istakao kako ćeš se potruditi da je više ne vređaš, već ćeš prošetati. Da li si na taj način želeo da “kupiš mir”? - pitala je Milica.

Ne, rekla je da je ispričala šta je želela. Dalje može da priča, nevezano za to da li ću ja biti miran ili ne. Ne kupujem nikakav mir, sve stvari koje sam uradio, ne mogu da se izbrišu. Jednostavno sam te večeri, kada sam legao u krevet, malo sam sa sobom razmišljao i neke situacije sam sebi postavio i bilo me je sramota mene samoga. Prezubčio sam, ali na bolju stranu. Ne kažem da ću da smanjim raspravu, da ću da pričam sa njom, ali sve to može u okviru - rekao je Zvezdan.

Kakav si ti odnos imao sa Aninom decom? S obzirom da je Ana takve rečenice slušala od svoje ćerke - pitala je Milica.

Moj odnos prema njima i oni prema meni, ja sam bio i majka i otac i drug i drugarica. Ja sam ustvari bio Zvezdan, koji je bio univerzalan, odnos je meni bio prelep. I težak, ja verovatno njima i oni meni, ali sam bio uz njih - rekao je Slavnić.

U nastavku, Milica je uključila i Anu u razgovor, koja je imala potrebu da istakne da ona nije ona Ana na koju je on navikao, već potpuno nova, koja njemu, kako kaže, ne odgovara.

Anđela je u raspravi sa Anom izrekla da je najgora osobina kod ljudi ta da kada neko ponizi drugoga da bi uzdigao sebe. Prepoznaješ li te osobine kod Ane I koja je razlika između Ane pre tvog ulaska u “Zadrugu” I Ane sada? - pitala je Milica.

U ovim svađama i raspravama sam sve to osetio, još neke stvari, provokacije, bezobrazluk. Nema veze sa životom ona Ana napolju i ova sada, sa razlogom jer se sve ovo desilo. Ona potencira stalno da je nešto uvidela, tvrdim da nema veze sa Anom onom napolju...Pod broj jedan razlika je ponašanje prema meni, a ako uzmem u obzir - rekao je Zvezdan.

Ana, šta ti kažeš na ovaj Zvezdanov odgovor? Ja razumem šta je on hteo da kaže, Šta ti uviđaš kod sebe kao veliku promenu - pitala je Milica.

To je da prosto ne praštam, ne pričam na način na koji on očekuje. Zvezdan ne očekuje provokaciju, da se ovako ponašam...Ovde se postavlja pitanje da li sam ja prvocirala 60 dana ili je on mene vređao?! Htela bih samo da kažem jednu stvar, ušla sam svojevoljno ovde kao jedna žena koja je u svom bolu polomljena. Ne znam iz kog razloga je očekivano da se ponašam onako kako se osećam, ja se ponašam onako kako se osećam. Opet podvlačim, jedina osoba koja zna kroz šta prolazim je Zorica. Njemu je poslednja karta smirenost, meni je poznato ovo njegovo ponašanje...Ovo kada je situacija: "Sada neću da reagujem ni na šta", manipulacije više nema, on i njegov glas ne mogu da dopru do mene. Naučila sam lekciju koja me je koštala mnogo godina života sa njim - rekla je Ana.

Urednica rubrike "Zabava" porazgovarala je sa Anom o njenim suzama sa žurke i njenim stavovima i razgovorima sa Zoricom Marković.

Koliko si kasnih vozova propustila do sada jer te je pogodila pesma Ivane Šašić "Kuda idu ostavljene devojke"? - pitala je novinarka

Mnoge godine sam poklonila uzalud i mislim da su mi te godine čak i ukradene i da kad kažem da je ispao loš prema meni. Mogla sam da usmerim sebe prema nečemu boljem, a on me je vraćao tri koraka nazad - rekla je Ana.

Šta da kažem, je l' treba da joj kažem sram te bilo ili da kažem i da je ona meni isto uradila. Sad neka se što pre ukrca na neki dobar voz. Mogao sam i ja da se ukrcam na svoj neki voz na koji sam želeo, a ostao sam tu. Propustio sam svoj život kakav god da je, pa makar bio i na koledžu. Baš joj hvala što me je izdržavala, lepa je to stvar i ja sam mislio da je to ljubav - rekao je Zvezdan.

Ana i Zvezdan su nastavili da komentarišu svoj odnos i da iznose nove nepoznate detalje iz istog.

On je rekao da mu nismo dali da radi, ja i njegova majka i da si rekao da si bio godinu i po dana okej nakon izlaska. Kako si bio okej? Ja kažem da je 10 meseci bio kako jedan muškarac treba da bude rpema jednoj ženi, gde je on meni govorio da je to bilo i više. Rekao je da sam ja za to vreme bila nikakva, sad ćutimo. Objašnjavam zašto sam ja bila nikakva - rekla je Ana.

Nisam htela ad mu dam da radi zbog toga i toga. Kratko i jasno! Znamo da si žrtva,a li nećeš moći tako da živiš ceo život- rekao je Zvezdan.

Ja mislim da je velika laž da Ana nije dala. Kada smo nas troje popričali, to nije bio neki novac, da je njemu posao to koji i ne zna - rekla je Ana.

Reč su ponovo dobili Ani i Zvezdan, te su tom prilikom razgovarali o njenom odnosu sa Slavicom, Zvezdanovom majkom.

Ispričaj nam kako je izgledala ta situacija sa Slavicom, a o tome si pričala sa Zoricom i Tamaris, oko toga da si je vređala? - pitala je novinarka.

Pričale smo da sam sa Slavicom kao sa svojom mamom i da imamo takav odnos. Takođe moja deca tu istu njegovu mamu gledaju kao svoju baku i naše majke su bliske - rekla je Ana.

Očima ne mogu da je vide, laž. Neka nastavi da laže - rekao je Zvezdan.

Milica je nakon žustrih rasprava bivših supružnika, podigla Anđelu Đuričić kako bi to prokomentarisala.

Kako reaguješ na ove žustre rasprave? - pitala je novinarka.

Ovo mi je do sad jedna od najzdravijih njihovih rasprava. Meni je ovo mnogo bolje nego ono što smo gledali do sada. Ako je ovo najblaža verzija neka ostane ovako. Već skoro tri meseca se ponavljaju iste i iznose nove stvari, nije mi više prijatno to da slušam i unervozi me bilo tačno ili netačno. Čas on spusti loptu, ona eće, onda oboje pokušaju, pa dođe neki klip - rekla je Anđela.

Kako si se osećala kad ti je tokom raspodele budžeta izgovorio Aninu čuvenu rečenicu koja se konstantno spominje, a to je: "Pa ti nisi oprala zube danas"? - pitala je novinarka.

To je šala, mi se šalimo an tja račun. Nije mi to bilo, to je šaljive prirode. Na početku mi je bilo odvrtno, a sad sam to prihvatila - rekla je Anđela.

S obzirom na to da je veliku prašinu diglo to što je Zvezdan osuo paljbu po Maji Marinković, a onda potom zamerio što je ona Anina drugarica i pored toga što je bio prvo u izolaciji baš sa Marinkovićevom. Na to se Anđela nadovezala rekavši da bi možda Ana bila drugarica i sa njom, da je ona u Majinoj koži, na šta je Marinkovićeva skočila.

Nemam tu šta iz inata, stvarno mi je više dosadno. Imali smo sto puta vremena da se nešto desi, nije se desilo. 15 dana smo sedeli na tom istom krevetu, ništa se nije desilo. Nemam nikakvih inata, niti razmišljam o tome - rekao je Zvezdan.

Samo bih se ubacila jednu, rečenicu, samo da kažem, mislim da je jako smešno i glupo upoređivati te dve stvari. Ja sa Zvezdanom ništa nisam imala, jeste postojao taj neki flert, ali nisam ja neko ko je ušao u njihov brak i upropastio taj odnos - rekla je Maja.

Kakav bi odnos imala ona da sam ja sa Majom? - pitao je Zvezdan Anu, na šta je ona odgovorila:

Možete slobodno da radite što se mene tiče šta god želite! - rekla je Ana.

Kada je reč o tome da li će izaći kao najgora, kako se oseća povodom toga i kako će se nositi sa "pritiskom" po izlasku iz "Zadruge", Anđela se osvrnula i na ovo.

Car je rekao da ćeš ti izaći najgora, kako se osećaš i da li se plašiš toga? - pitala je novinarka.

Mogu da budem hladnokrvna i kad imam reakciju, a nekad ne mogu da je kontrolišem. Sve id a izađem najgora, uvek se najveće osude prepisuju ženama od strane naroda i svesna sam toga. Naravno da ne znam šta me čeka napolju, ali samo mogu da pretpostavim. Pripremljena sam, ali mi naravno neće biti lako da se suočim sa tim. Naravno, ja sam najmlađa i najneiskusnija i duže ću se pamtiti kroz epitet ljubavnice nego on koji je prevario ženu iako je njegov teret ovde veći, moj će biti životno. Ja sam to prihvatila i izabrala sam da budem to zbog njega jer ga volim. Najviše strahujem da ne dobijem čestitku. Bilo koji sadržaj čestitke mi je bitan da znam da su tu za mene. I da mi negde napišu, rekla sam da mislim da neće ni u jednom mogućem smislu, da nemaju razlog da napišu da se ogradim od njega. Stavila sam ga na prvo mesto kad sam rekla da sam zaljubljena. Našu sreću stavljam na prvo mesto i nastavila bih da budem sa njim i da ne budu za to. Ne želim da bacim u vodu ovo što gradim. Neću odustati od veze dok nas dvoje ne odlučuimo - rekla je Anđela, te je na konstataciju da je kontradiktorno to što je propagirala da joj je mišljenje najbližih najbitnije, ali i da oni nisu za odnos sa Zvezdanom ona bi i preko toga išla, imala je da kaže:

Komentari sugrađana me ne zanimaju, samo porodice i najbližih. Svaki normalan roditelj voli da vidi dete srećno i nasmejano, on je uspeo da me promeni, desilo se, nije mi nametnuo. Mnogo više sam žensko nego radnije, staloženija sam a oni me takvu nikad nisu videli i zato sam i dobila nadimak Helga - istakla je ona.

S obzirom na to da su se Anđela i Ana Spasojević u utorak posvađale, jer se Đuričićeva razočarala u to što je ona iznela i prenela određene razgovore koje su imale, njih dve su se ponovo suočile, te su produbile sukob.

Za kofer se sad meni ne veruje, ali ona zna istinu jer sam joj rekla iste sekunde i može da potvrdi - rekla je Ana.

Poenta je što si me izdala za moje lične stvari koje sam ti poverila. Lažeš pred svima - rekla je Anđela.

Ne lažem te ništa, kažem ti da Matoroj sve pričam. Šta ti tu nije jasno - rekla je Ana.

Da li si mi prijateljica ako ti se ja poverim a ti kažeš Matoroj? - pitala je Anđela, na šta je Ana odgovorila potvrdno, što je dodatno izrevortiralo Anđelu, pa joj je odbrusila:

Nikad nećemo pričati zbog ovoga - rekla je Anđela.

Afera "kofer" počela je ponovo da trese Belu kuću, te je tako i to bila jedna od tema koju je Milica potegla tokom sinoćne emisije.

Čim daješ predlog nekome da ide kod mene, automatski mu kažeš da ja to imam. Očigledno da je ona smatrala da ima pravo - rekla je Anđela.

Oni to neće da kažu! Da li izmišljju priče da je kao samo oni znaju i niko je ne zna, ne znam. Ovde pravih prijatelja nema. Ovo šro se provlači je nemoguće. Videli smo kako je bilo između Janjuša i Filipa Cara, to su jako teške teme i to nikad ne može da se prevaziđe. Jedna drugoj u oči govore lažeš ti, lažeš ti. Ako sam ja prijatelj Janjušu i neko ga optužio da je on nešto uradio, ja ću da ustanem i da odbranim Janjuša, da kažem da on to nije uradio -rekao je Miljan, te je nastavio:

U najvećem njenom negodovanju, šta god sam je pitao da li je tačno, nikad nije slagala. Ne verujem da je slagala- dodao je.

Naredna Miličina sagovornica bila je Miljana Kulić, a njen razgovor ticao se njenog odnosa sa njenom majkom, Marijom Kulić.

Kakav je tvoj trenutni odnos sa Marijom, da li si se sada smirila ili se držiš svega onoga što si rekla? - pitala je novinarka.

Vidim da me nije otpisala i da me se nije odrekla. Sve vreme preko Zole i ostalih zadruagara komunicira sa mnom i najsrećnija bih bila da budemo u dobrom odnosu, ali da naša tema ne bude Zola i da sa njom en rešavma naše situacije. Smatram da se naš odnos mnogo pogoršao zadnjih četiri godine otkako sam ja sa njim u ljubavnom odnosu. Izgubilo se neko poštovanje i jednostavno smo bile mnogo povezane i ja sam je slušala, a ona nije za Zolu i mene i dolazi do svađa. Meni posle bude smešno kad joj se nešto požalim i non stop joj ono najgore pričam - pričala je Kulićeva, te je dodala:

Ona je dala sebi za pravo da meni puni glavu i priča sve najgore za njeg i tad dolazi do mog lošeg psihičkog stanja. Ne volim kad padaju teške reči između nas troje. Naravno da sam u trenutku rekla jer sam bila u crvenom i nisam birala reči, to ne mislim i ona to zna. Zna da mi je jezik brži od pameti i da je nekad vrlo pogan. Zbog poganog jezika ispaštam. Volela bih da se za Uskrs pomirim sa njom. Volim je najviše na svetu, sve i mamu, ttu, Željka, Zolu i krivo mi je što ih uvredim do srži. Te večeri je bes eskalirao, to unutrašnje nezadovoljstvo jer se konstantno potcenjujem. Naravno da mi je teško i krivo. Juče sam se nasekirala kad je rekla da joj je izašla žlezda, ja život ne mogu da zamislim bez nje. Zamoliću je da mi oprosti i znam da hoće. U svađi se uvek hvataš za ono ružno. Zola je najveća čjubav u mom životu i nikada se toliko dugo nisam vukla sa nekim. Svaka naredna ljuabv posle Zole bi mi ne daj Bože bila smešna - nastavila je ona.

Nakon što je Marija otkrila da ukoliko Miljana i Lazar Čolić Zola pokažu odgovornost i stabilnost, ona neće imati ništa protiv njih, reč su dobili Miljana i Zola, u šta se Kulićka umešala.

Ja ne bih smela da ostavim Željka, tebe i Miljanu da ostavim same i da odem na odmor, a sa Nenadom sam mogla jer imam poverenja. Žena ga je čuvala dok idete u kazino u Soko Banji - rekla je Marija.

Notorna laž. Nikad - rekla je Miljana.

Marija bi bila najsrećnija da Miljana da da se napravi sprat u kući koju im je Miljana već sazidala i da mi živimo u Nišu i tražimo joj dozvolu da odemo do wc-a. Nikad, nikad - rekao je Zola.

Dok sam živa u moju kuću nećeš ući. Nenad može da ostane i živi u našoj kući. Ona ide sa tobom, briga vas ko živi u mojoj kući. Ona njemu nije rekla da ode, zato čovek sedi, nije lud - rekla je Marija.

Milica je potom potegla temu rasprave između Aleks Nikolić i Maje Marinković i netrpeljivosti koju Marinkovićeva ima prema njoj, te je prvo porazgovarala sa Nikolićevom.

Zbog čega se Maja i dalje meša u tvoj odnos sa Carem i u te neke svađe njegove sa drugim ukućanima, konkretno svađu sa Janjušem? - pitala je novinarka.

Mislim da nije raskrstila sa sobom u glavi, mislim da sve što radi i priča, svaki pokret, pogled, sedenje, svako komentarisanje i povezivanje sa Zvezdanom čak smatram da radi zbog Filipa. Smatram da se vodi time da ako nije sa njom, neće biti srećan - rekla je Aleks.

Da li je u sukobu izašlo iz tebe sve što si dugo prećutkirvala? - pitala je novinarka.

Mesecima trpim neke stvri od nje, u tom trenutku sam se iznervirala jer sam videla da može da eksalira u tuču, a videla sam u njoj želju da izgasira i Filipa i Janjuša, provukal je i mene i ja sam odreagovala kako sam odreagovala. Nikome ne bi dobro doneo bilo kakav fizički kontakt - rekla je Aleks.

Reč je nakon Aleks, dobila i Maja, čije je izlaganje šokiralo mnoge.

Ova devojka pre nego što sam ja postala javna Maja Marinković gledala moj instagram. Ona je mene upoznala dok je živela na Dušanovcu sa tri drugarice. Ja sam tu došla na žurku sa mojim prijateljem. Sad, čime se bavi, to smo davno ustanovili. Tako da, meni je jasno da ću ja uvek biti ovde od strane određenog dela gledalaca negativan lik. Imaš dobru sestru i lošu sestru. To 'jaoj, ja sam jadna, ja sam žrtva' to je jedan ozbiljan folirant. Ona kaže nešto Aniti za postupke, ona je slala Bilalu čokoladice dok sam ja bila u vezi sa njim. Jednu noć je došla u pocepanim čarapama, imala sek*ualni odnos sa Carem u 8, sa Janjušem u 11. Neću dozvoliti da se ovakve peru preko mene. Jesam i ovakva i onakva, ali veći ološ od one tamo nisam nikad - rekla je Maja, te je spomenula i Dejana Dragojevića:

Mislim da sam bolji čovek, moral, nisam moralna, ali za ove ovde moralna gromada! To što je Dejan bio emotivno polupan, šta će čovek u tom trenutku, za utehu malu.. Pozdrav i za njega, on se ogrešio o mene onda kad me pljuvao. Sad vidi za kakvu osobu je to radio. Ne može neko da bude žrtva ko je zarad nečijeg pe*isa ostavio toliku ljubav posle 10 meseci- rekla je Maja.

Sanja Grujić komentarisala je svoju prošlost, a onda je zbog bezpobrazluka u njenom glasu Marko Stefanović raskinuo sa njom.

Moja sadašnjost je ružna, bitno mi je da sam svojim roditeljima i onom koj je sa mnom lepo i da sam im najbolja. Imao je priliku da me gelda deset meseci i da me upoznaje pred vezu. Nemam čega da se stidim osim svoje nesigurnosti i rečnika, ostalog ničega se ne stidim. Marku ili se sviđam ili ćao, zdravo - rekla je Sanja.

Slušaj da ti objasnim jednu stvar. Ne možeš ti meni ćao, zdravo. Jedino si trebala da me pripremiš na neke situacije iz Zadruge, moja slabost je bila što sam ti slomio stvari. Ti predtavljaš kao da ćeš da me ostaviš, a dolazila si da se pomiriš sa mnom: Jedina moja greška je što sam te pitao z prošlost. Budi malo blaža i pričaj kako jeste - rekao je Marko.

Jutros si rekao da si prevazišao, a koče ti se vilica i dlanovi - rekla je Sanja.

Nakon završetka emisije, Sanja i Marko nastavili su svoju svađu u spavaćoj sobi.

Ti sad svu krivicu na mene svaljuješ! - rekao je Marko.

Treba da začepiš jednom ta prokleta usta! Hoću da ideš sada da pitaš, da mi pokažeš da me voliš! Po čemu sam ja slična sa Anitom? - rekla je Sanja.

Niti sam bio nasilan prema njoj niti bilo šta, kao ona prema meni. Nikada u životu! Umesto da me pripremiš na sve to, ti se kao mene nešto bojiš...Beži bre tamo! Koliko sam ja trpeo ranije neke stvari - rekao je Marko.

Autor: N.Ž.