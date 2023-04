Dajte svoj sud!

Afera "kofer" nastala je pre nekoliko meseci, kada je nestao kofer Aleks Nikolić koji je ona dobila prilikom posete Dejana Dragojevića za njihovu mesečnicu veze kod Drveta mudrosti.

Naime, dosta se spekulisalo u Beloj kući o tome gde je završio taj kofer, te se među zadrugarima pojavila informacija da je kofer bačen. Ana Spasojević rekla je da joj se poverila osoba kojoj ona neizmerno veruje, kako je videla klip u spoljnom svetu da je to uradio Miljan Vračević.

Miljan je to u više navrata demantovao, a kako je ta afera ponovo došla na pijadestal crnog stola, on se zakleo da to nije uradio.

Mnogo verzija od strane zadrugara ove priče o nestalom koferu imali smo prilike da čujemo, čak se od umešanosti samo dva ili tri zadrugara, odjednom pojavile priče da s tim što se pročulo i reklo imaju veze i Anita Stanojlović i Anđela Đuričić, što su demantovale.

Jovana Tomić Matora istakla je da ona zna o kojoj osobi Ana priča, ali da neće da govori o tome, već želi da gleda kako se one svađaju oko svega toga.

Postavlja se samo jedno pitanje i čeka se vaše mišljenje: "Šta mislite, ko priča istinu?". Svoj sud možete dati u anekti ispod.

Autor: N.Ž.