RUSVAJ NA NASTUPU BOBANA RAJOVIĆA! Obezbeđenje mlatilo goste u hercegovačkoj diskoteci, reagovala i POLICIJA! (VIDEO)

Incident se dogodio u diskoteci na katolički Uskrs

U popularnoj diskoteci u Hercegovini, došlo je do obračun obezbeđenja i gostiju. Naime, incident se dogodio u diskoteci „No limit“, čija je vlasnica Blaženka Fofić, na katolički Uskrs, kada je nastupao pevač Boban Rajović, 9. aprila ove godine.

Zaštitari palicama pretukli goste diskoteke "No limit" pic.twitter.com/w4p49eLosM — Doznajemo (@Doznajemo) 10. април 2023.

Povodom ovog događaja oglasili su se i iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK su se oglasili, prenosi portal ATV.

Patrola policije dojavila je da je došlo do narušavanja javnog reda i mira, ispred ugositetljskog objeta “No Limit”. Izlaskom na lice mjesta je utvrđeno je da je unutar objekta, čuvar D.B. rođen (1984.) iz Mostara, fizički napao i naneo telesne povrede, A.M (1998), M.M. (1995) i I.T. (2000) sva trojica iz Imotskog – rečeno je iz MUP-a.

Autor: A. N.