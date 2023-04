'BILO ME JE SRAMOTA DA SE SLIKAM ZA PLEJBOJ' Suzana Mančić odbila erotski časopis, a evo šta se onda desilo!

Došlo do zabune!

U jednoj emisiji gosti su bili pevač Dejan Matić i voditeljka i pevačica Suzana Mančić. U specijalnom kvizu gde gosti odgovaraju na pitanja vezana za druge goste u studiju, Dejanu Matiću zapalo je pitanje: Da li je Suzana Mančić odbila ponudu da se slika za indijski plejboj?

Dejan Matić se zamislio, a zatim je odgovorio sa: "Ne"

- Nije u pitanju indijski, već hrvatski plejboj koji je prethodio srpskom plejboju. Bilo je možda tri ili četiri razlike i ja sam se tu nešto snebivala i odbila sam - rekla je Suzana.

Izgleda da je došlo do zabune, pa je Matić intervenisao.

Rekao je da je svojim odgovorom hteo da kaže ne da Suzana nije odbila da se slika za Plejboj, već da je njen odgovor bio: "Ne", odnosno da jeste odbila.

- Ja tada uopšte nisam razmišljala o takvom načinu eksponiranja. Bilo me je sramota. Međutim kad je krenuo srpski plejboj za prvi broj se slikala Olivera Kovačević. Urednica je bila Duška Jovanić koja me je pozvala i rekla mi: "Znaš, samo posebne žene se slikaju za plejboj. Samo žene koje pomeraju granice". Tu sam ja kažem: "Pa kako ja to da odbijem?!" - rekla je Mančić.

Autor: Pink.rs