Kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Nakon što su se sinoć tokom emisije ''Pitanja novinara'' sukobile Maja Marinković i Aleksandra Nikolić, za Pink.rs se oglasio Radomir Taki Marinković.

Naime, Taki je potvrdio Majine navode da je Aleksandra bila njen fan, kao i da je ne smatra svojom konkurencijom, te da ne gaji ljubomoru pre njoj, a on je imao poruku i za Filipa Cara, koji je takođe sinoć tokom emisije svojim izlaganjem potkačio Maju.

- Aleksandra je bila Majin fan, toga se sećam i ja. Nije ona jedina, bilo ih je mnogo unutra koji su bili njeni fanovi. Maja je za Aleksandru i Cara, kao i za većinu njih tamo institucija, bog i batina, princeza tatina! Cara bolje da ne komentarišem. Svašta bih mu rekao. To sa Aleks niti je neka ljubav, niti bilo šta. Trajaće još malo, a onda će Car da se okrene nekoj drugoj, kako to i obično bude kad je on u pitanju. Samo što dalje od mog deteta. Maja igra igru, nju tamo niko ne zanima. Car i Janjuš su za nju daleka prošlost - poručio je Taki za Pink.rs.

Autor: M.K.