USKRŠNJA BAJKA U DOMU SEKE ALEKSIĆ! Zavirite u pevačicinu LUKS VILU! Zastaje dah od praznične dekoracije! (FOTO+VIDEO)

Pevačica Seka Aleksić i njen suprug Veljko Piljikić veliki su vernici, i svoje sinove Jakova i Jovana od malih nogu uče da poštuju i vole pravoslavlje.

Pred svaki hrišćanski praznik u njihovom domu je porodica na okupu, te se svi običaju poštuju, što je bio slučaj i pred Vaskrs.

Seka je pokazala svojim pratiocima na Instagramu njenu Uskršnju trpezu, a ono što je privuklo takođe pažnju jeste dekoracija koja se našla na njenom stolu. Aleksićeva je snimila sto na kojem su svećnjaci, medenjaci u obliku krsta, šarena jaja, kao i zeke, a uz sve to i prelepo cveće.

- Decu učimo sve o veri, a običaji su nešto što su ljudi od grada do grada, čak i od sela do sela menjali. Sada svako selo ima svoje običaje. Poštujem to, lepo je, ali se držim onoga što naša vera nalaže. Nedeljom obavezno odlazimo na liturgiju, ali i kad god je "crveno slovo". Nije vera samo kada je praznik, već bi takvim životom trebalo uvek da živimo. Suprug i ja tome učimo našu decu. Da je vera ljubav i da se ljudi dele isključivo na dobre i loše - rekla je pevačica jednom prilikom.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Autor: M.K.