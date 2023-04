Na nivou!

Voditeljka najgledanijeg jutarnjem programa u Srbiji, "Novog Vikend Jutra", Jovana Jeremić, posetila je dom svetske zvezde i pevačice, Didi Džej. Ona je za TV Pink otvorila vrata svog doma, te je porazgovarala sa Jovanom.

- Sinoć oko 11 sam sletela i rekla sam mojima u kući da moramo da se sredimo, jer imamo snimanje - rekla je pevačica, te je nastavila:

- Godinama gradim te društvene mreže, moram da budem svakog dana inovativna - dodala je Didi.

- I sa tako išaranim noktima može da se bude domaćica - pitala je Jovana.

- Naravno da je moguće, sve se može kada ste organizovani. Stavila sam rukavice i sve sam uradila - rekla je ona, a na pitanje da li je tajna uspešnosti braka uspešnost oba supružnika, Didi je rekla:

- Mislim da supružnici moraju da budu uspešni u poslu obostrano. Ne može da sedi kod kuće kao domaćica, jer neće onda ispratiti muža. Najlakše je udati se, sedeti kod kuće i ne raditi ništa, to je meni apsurdno - rekla je ona.

- Koliko je tebi muž podrška? Pre svega mislim na mentalno, a posle i na sve to što si želela u svom životu i ostvarila si zajedno s njim - pitala je voditeljka.

- U suštini, on me mnogo podržava u karijeri. Više se raduje mom uspehu, nego ja sama. Kada mi je pričao da ću biti velika zvezda u Holivudu, ja sam se smejala, jer je video da sam talentovana, ali sam rekla: "Mogu da probam, nikad se ne zna". Verovao je on u mene. I ja njega podržavam, ima veliku kompaniju - rekla je pevačica.

- Koliko je bilo izazovno sačuvati brak - pitala je voditeljka.

- Što se mene i mog supruga tiče, nismo imali problema, mi smo 24 sata zajedno već skoro 11 godina. Svi poštuju nas i naš brak. Mi non stop radimo, zajedno putujemo - rekla je Didi Džej.

- Ja sam rekla da bi moj idealan Vaskrs bio sa suprugom, da ga imam, odem i proslavim u stranoj zemlji - rekla je Jovana.

- Kada su te slave i praznici, ja volim da otputujem, da obeležimo to. Trudim se da to bude tradicionalno i moderno i da bude viđeno u Srbiji, Americi i svetu - rekla je Didi Džej.

- Šta voli tvoj muž najviše da jede - pitala je voditeljka.

- Voli da jede meso i povrće, isto kao i ja, a ja najviše volim da jedem suši i ribu. Naravno, voće i povrće i sve ono što je zdravo...Ne volim da mi ljudi pričaju šta da radim sa svojim detetom, volim da to radim sama. Već priča engleski, peva pesme na engleskom i voli Lejdi Gagu - rekla je pevačica.

- Vakrs pre supruga i sada kada si u braku - pitala je Jovana.

-Sada mi je potpunije, imam supruga, dete, tu su i moji roditelji. Moji roditelji su ga super prihvatili, svi se slažu. - rekla je Didi Džej.

Jovana i Didi Džej su potom uzele ofarbana jaja u pink boji, kako bi se takmičile u tucanju jajima, te je Jeremićeva pobedila.

