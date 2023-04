'SAMO SAM REKLA DA ME HITNO VOZI ZA BEOGRAD!' Viki otkrila detalje PAKLENOG PLANA bega iz Niša za srpsku prestonicu, pa priznala kako sada gleda na taj čin!

U prazničnom izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", Tijana Prica Kocić, Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostili su posle 24 godine na TV Pink zajedno pevačicu Violetu Viki Miljković i njenog supruga, harmonikaša Dragana Taškovića Tašketa.

Oni su nakon pauze za pesmu, nastavili razgovor sa Viki i Tašketom.

- Šta je ostalo iz tvoje kuće što si prenela - pitala je Tijana.

- Rad, red i disciplina. To je bilo u mojoj kući, to je i sada. Postoji neka granica, koja mora da se poštuje - rekla je Viki.

- Njen pokojni otac je bio prosvetni radnik, a vikend je radio u zatvoru. Odatle i strogoća - rekao je Taške.

- Da li vas pita za snajke - pitao je Nemanja.

- To me ne pita, to je njegov izbor zauvek, ne pitamo se, podržimo - rekla je Viki.

- Kako je izgledalo to kada si čekao Viki da dođe iz Niša - pitao je Nemanja.

- Vrlo momački je to bilo, dok nije lupila na prozor i rekla: "

- Niko nije znao, ja sam i brata prešla, rekla sam mu: "Vozi me, moram hitno za Beograd". Ja ne volim da jedem voće, a oni mene stalno teraju da jedem. Ja sam smislila da ću da jedem vođe, oni su otišli da naberu kruške, ja sam u auto i za Beograd. Rekla sam mu da moram nešto Tašketu važno da kažem, a kad smo stigli do Beograda, ja sam rekla: "Ja se sada ne vraćam". Mnogo sam bila vezana za mnoge, do njihovog poslednjeg dana, ali sam učinila jedan hrabar i veliki korak u životu, nisam se pokajala. I kažem, da mogu da biram, ponovo bih isto - rekla je Viki.

Autor: N.Ž.