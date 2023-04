Iskrena do koske!

U Vaskršnjem izdanju emisije "Premijera Vikend - Specijal", Tijana Prica Kocić, Bojana Lazić i Nemanja Vujičić ugostili su pevačicu Radu Manojlović, Janu Todorović, pevača Radišu Trajkovića Đanija i njegovog unuka, Nikolu.

- Kako je izgledao Vaskrs u tvom detinjstvu - pitao je Nemanja.

- Nana nas je svake godine mazala sa crvenom bojom od jaja, to pamtim. Mrela sam to kao dete, ali mi je to sad tako drago, volela bih da se to vrati.

- Kako će izgledati današnji dan sa tatom i ostalim običajima - pitao je Nemanja.

- Ja uživam kod kuće, tata me gosti, maćehu neću da preskačem, ona nas gleda kao na decu. Kako sam se zaglavila od autokomande, duže mi je trebalo odatle do ovde, nego od Požarevca (smeh). Ne vidim sebe u Beogradu, iako ga volim - rekla je Rada.

- On i dalje izlazi na pijacu. Ima Fejsbuk, vrte se prasići i tako dalje. Treba to da se spakuje u kombi, od baterije za satove do ne znam čega i šta prodaje. Ja sam radila na pijaci, od svoje 12 godine - dodala je pevačica.

