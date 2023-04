'PROVEŠĆU POLOVINU U AVIONU!' Barbara Bobak za Pink.rs otkrila da NEĆE ceo Vaskrs provesti sa porodicom, pa otkrila šta za nju predstavlja Veliki post!

Otvorila dušu!

Danas, svi pravoslavni vernici proslavljaju najradosniji hrišćanski praznik Vaskrs, te smo tako stupili u kontakt sa pevačicom Barbarom Bobak, koja je za Pink.rs otkrila gde će proslaviti ovaj praznik, šta za nju prestavlja Veliki post, kao i ko je zadužen u njenom domu za farbanje jaja.

Kako ćeš obeležiti Vaskrs ove godine i ko će biti zadužen za vaskršnju trpezu? Hoćeš ti zasući rukave i koje ti je omiljeno jelo koje voliš da spremiš?

- Provešću polovinu Vaskrsa u avionu, u povratku iz Nemačke, a drugu polovinu kod svojih roditelja uz trpezu. Neću nažalost zasući rukave jer nemam vremena i nisam tu ni petak ni subotu ni polovinu nedelje...

Da li si postila tokom Velikog posta i šta za tebe on zapravo znači?

- Ja se posno hranim svakako, zbog zdravstvenih razloga, tako da kao da jesam. Ali pre par godina sam ispostila ceo taj post. Ukratko poenta posta je čišćenje tela i duha od mrsne hrane, misli i dela.

Kako farbaš jaja, koje sve tehnike koristiš?

- Lukovina, dekupaž, obične boje iz prodavnice, zavisi kako mamu i mene “drmne” inspiracija (smeh).

U ovo digitalno doba, veoma je zastupljeno da se na društvenim mrežama okače ofarbana jaja za Vaskrs. Misliš li da je to međusobno takmičenje i kako ti generalno gledaš na to?

- Jao ne znam, verovatno ljudi to kače da bi na neki način i “elektronski” obeležili ili čestitali praznik, a možda i da bi se pohvalili svojim umećem farbanja, što da ne, nije to baš posao od 5 minuta (smeh). Ja ne kačim skoro ništa iz privatnog života na mreže tako da ja to neću uraditi.

Autor: Nikola Žugić