Na veliki hrišćanski praznik prisetio se praznovanja u vreme srećnijih vremena, kada je u njega bila njegova druga polovina, pokojna supruga Ljupka.

Poznati pevač Andrija Era Ojdanić u velikom vaskršnjem intervjuu za Pink.rs govorio je o praznovanju u njegovom domu, prisetio se kako je sve izgledalo dok je njegova supruga Ljupka bila živa, pa ukratko sumirao svoju 55 godina dugu muzičku karijeru i progovorio o motelu na Ibarskoj magistrali, koji je, kako ističe, njegov život i porodično nasleđe koje nema cenu.

U narodu ste poznati kao jedan od najvećih estradnih domaćina. Nekoliko puta ste izjavili da bukvalno sami sve spremate uz pomoć ćerke Milene. Ranije je tu bila vaša pokojna supruga Ljupka. Sad je sve spalo vas, koliko se sve promenilo od smrti vaše žene?

- Prvo bih želeo da pozdravim čitaoce Pink.rs-a. I ja sam jedan od njih. Raduje me ovaj veliki sprski praznik Vaskrs. Hristos Vaskrese, puno zdravlja, sreće i ljubavi! Moja pokojna Ljpuka je sve držala pod kontrolom i sve u svojim rukama. Ja nisam mnogo o tome razmišljao, ali sam gledao od nje sve i učio. Sve sam od nje naučio. Ne znam šta ne znam u kuhinji sve da uradim i spremim. Otkad sam ostao bez nje i njene podrške, tu je moja ćerka Milena koja je od prvog razreda osnovne znala sebi da pripremi doručak. Ona je od majke sve nasledila i moja Milena mi mnogo pomaže kada su slave Markovdan i Đurđic i svi veliki praznici - Vaskrs, Božić i svi značajni datumi i slavlja. Kad čovek nešto voli, ništa mu nije teško. Ja sve to radim od srca. Ove godine Milena nije sa mnom na Uskrs, ide na putovanje s mužem, ali tu će biti unuci. Neko od njih će možda da povede svoju devojčicu.

Koji se uskršnji običaji poštuju u vašem domu. Šta se ove godine sve može naći na vašoj svečanoj uskršnjoj trpezi?

- Ja se izuzetno trudim da nasledim tradiciju svojih starih - oca i dede. Na Veliki petak se ne mrsi nikad u mojoj kući. Pravimo prebranac pasulj, salatu od rotkve, riblju čorbu... Niko u kući ne mrsi na Veliki petak, a posle se spremamo za Vaskrs. Ne možemo da zamislimo da za Vaskrs sa našeg imanja ne bude neko lepo jagnjence, prasence ili neko jarence. Ove godine smo pripremili prasence, a završićemo dezertom, neka lepa torta ili domaći kolači. Uglavnom bitno je da sto bude pravi domaćinski, da bude svega i svačega.

Koliko jaja obično ofarbate, koje tehnike koristite pri ukrašavanju?

- Ja preferiram farbanje u lukovini, ali znate šta ima! Poskupeo luk. (osmeh) Ja sam uzeo lukovinu i koprivu za farbanje. Tako je najprirodnije i najzdravije. Ofarbamo isključivo domaća jaja, jedno 60, 70 minimum, bude i stotka. Uvek odnesem i do motela za goste da se posluže. Malo soli i udri.

Ko je uglavnom pobednik u ''tucijadi''? Da li su unuci glavni?

- Unuci se uvek trude da mi podvale. Kupe drveno ili gipsano jaje. Oni ne znaju da sam ja kad sam bio njihovih godina i mlađi od njih pravio jaja ja lično od gipsa. Napravim i ofarbam i onda odem da se tucam s familijom i sve ih polupam. Tako se i oni trude, ali kod matorog to ne prolazi. Sve te fore i fazone znam.

Ističete da je motel na Ibarskoj magistrali, nekadašnji restoran ''Čerga''- vaš život i da ga nikad ne biste prodali, te da je on porodično nasleđe. Kako je sve počelo i da li postoji novac za koji biste ipak bili spremni da ga prodate?

- Svaki dan sam u motelu, ali poslove tamo vodi moj sin Dragutin, ja volim tamo da idem da ''izblejim''. Poludeo sam kad ste me zvali da mi kažete za prodaju motela (naša prvoaprilska šala). Nisam znao šta me je snašlo. To je moja ljubav, moj život, moja karijera, to ide s kolena na koleno. Za milion evra se ne bih ni pozdravio, nema tih para da ja prodam motel, to je moja karijera. Ja sam tamo počeo da muziciram i da pevam bez plate samo za večeru. Ja sam se trudio da zaradim novac da kupim taj motel od početka karijere. To mi je bio cilj, jer sam ja dete sa sela iz seljačke, siromašne porodice. Deda mi je bio vrhunski šnajder. Ja sam talenat povukao na majku, ona je mnogo lepo pevala, moj otac je voleo da popije i da malo švrlja. Svaki dan pričam unucima da ne smeju da otuđe i prodaju motel kad ja umrem, kao papagaj sam. Samo to ponavljam.

Šta je novo u vašem ljubavnom životu? Šta se dešava na tom planu?

- Samo nemoj to da me pitaš. Ja sam po tom pitanju u velikoj krizi. Ove žene kao da su poludele. Toliko navaljuju kao da ne postoji nijedan muškarac u držai Srbiji. Ja im kažem da li su normalne, ja imam mnogo više godina nego što one imaju. Meni treba 10 do 15 godina mlađa žena, nisam ja Čarli Čaplin, niti želim. Nekad sam pod velikim stresom. Niti mogu da ih odbijem, niti da ih prihvatim.

Da li se ipak u vašem životu pojavila neka žena, otkad ste postali udovac, koja može da konkuriše na Ljupkino mesto ili su sve do sada bile samo prolaznice u vašem životu?

- Teško da mogu da kažem da se bilo koja pojavila da može da zameni mesto moje pokojne Ljupke i kao žene i kao domaćice. Ona je bila veliki čovek i prema meni i prema mojim roditeljima i mojim prijateljima. Dok sam ja bio po turnejama, svakog je dočekivala kao da sam ja tu. Nema više toga, ali se ja maksimalno trudim koliko je ostalo od života da sam rado viđen svuda i da me narod ceni, poštuje i voli. To je 55 godina karijere, narod to voli i pamti.

Kad sada sumirate tih 55 godina karijere, na šta ste najponosniji?

- Ja imam pet unuka, neka su živi i zdravi. To je moje najveće blago. Pare su prolazne, kako kaže moja pesma: ''Sve što sam stekao, potrošiće neko''. Nema koga ova moja pesma ne pogađa. Dva kolena stvaraju i zidaju, a onda dođe treće koleno da uživa. Imaće snahe veliki problem, ima mnogo da se troši. Meni je bitno da su moji unuci dobri, čestiti, pošteni i da sve ide s kolena na koleno. Najveće bogatsvo mi je da su mi unuci živi i zdravi, i to je meni najvažnije i najdragocenije.

