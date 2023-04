ŠOK PRIZOR NA VASKRS! Moka Slavnić sa novom izabranicom otišao u DOM kod Zvezdanove majke i sve OBELODANIO! Ana bi se PREVRNULA da vidi OVO! (FOTO)

Nekadašnji košarkaš Zoran Moka Slavnić podelio je na društvenim mrežama fotografije iz posete bivšoj ženi Slavici u domu u kom je smeštena.

Moka Slavnić joj je bio u poseti sa aktuelnom partnerkom Tamarom, koja je samo godinu dana starija od njegovog sina Zvezdana, učesnika "Zadruge 6".

- Sretan Uskrs od Slavnić Zorana i Slavice! - napisao je on u opisu jedne objave, dok ga u drugoj vidimo i sa bivšom i sadašnjom izabranicom.

- U 74. godini sam u raju. Ne želim više da pravim greške, našao sam nešto i pitam se kako je ona to mene našla. Ona je jedna viđena i poznata dama. Ona sve što meni radi, ona mi kaže "zar ti to nisu radile i druge?", ja joj kažem da su me i druge volele, ali neko ko voli snažnije, drugačije i koloritnije. Njoj prija što brine o meni, ja to cenim. Razume me - kazao nam je nedavno Moka.

- Ona je solista Narodne opere u pozorištu, gde meni da dopadne takva diva. Jedna od stvari koja me je kupila kod nje je ta što je ona odmah skočila da se uplati Zvezdanovoj majci boravak u domu. Ona je godinu dana starija od Zvezdana. Malo mi je krivo što između nas nije razlika 30 godina - dodao je tom prilikom.

