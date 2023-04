LUNA POMIRILA MAJKU I OCA?! Pripremila vaskršnju gozbu, pa okupila Anabelu i Gagija (FOTO)

Luna Đogani u svom domu okupila je svoju porodicu za Vaskrs, pa su tako svi zajedno proslavili praznik.

Ona je na svom Instagramu delila fotografije na kojima su njena majka Anabela Atijas, otac Gagi Đogani, sestre, brat Adam Đogani, ćerka Mia... Đoganijeva je spremila bogatu trpezu u kojoj su svi zajedno uživali, a mnogi su primetili da je izgleda došlo do pomirenja Gagija i Anabele.

Kako se spekuliše, oni su zakopali ratne sekire zbog svoje dece, kao i zbog unuke Mije. Inače, Gagi je jednom prilikom priznao da bi voleo da se pomiri sa bivšom suprugom i da budu u prijateljskim odnosima. Poznato je da su njemu izvršitelji uzeli veliku količinu novca zbog neisplaćenih alimentacija Anabeli.

- Na koji način je Anabela uzela svoja potraživanja u to neću da ulazim. Bilo, pa prošlo. Sudski izvršitelji su mi blokirali račun i uzeli šta je trebalo, tako da joj je 21.000 evra isplaćena. Ja se nisam uzrujao nijednog momenta jer sam znao da pare idu mom detetu. Anabela i ja za sada nemamo nikakav kontakt. Voleo bih da jednog dana sve dođe na svoje i verujem u to. Želeo bih da se pomirim s njom, samo mislim da za to treba još malo vremena. Uskoro nam stiže unuče, pa bi bilo lepo da ponovo svi budemo jedna velika, srećna porodica - istakao je denser nedavno.

Autor: pink.rs